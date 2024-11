Từ mai nhiệt độ miền Bắc ngày tăng đêm giảm, Hà Nội chênh lệch 10 độ C trong ngày

HHT - Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đang rét ngọt và nhiệt độ sắp thay đổi theo hướng ban ngày tăng lên nhưng đêm và sáng sớm giảm xuống. Do đó, sự chênh lệch nhiệt độ trong cùng một ngày sẽ lớn, ở Hà Nội có thể chênh lệch 10 độ C chỉ trong 8 tiếng giữa sáng sớm và đầu giờ chiều.

Không khí lạnh đang liên tục tăng cường về miền Bắc nên dù đợt lạnh này có hơi yếu hơn so với những dự báo ban đầu nhưng vẫn khiến nhiệt độ toàn miền giảm mạnh, buổi sáng sớm rét.

Ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào trưa và đầu giờ chiều nay, 27/11, cũng chỉ ở mức 19 - 20oC, không chênh nhiều so với nhiệt độ sáng sớm (18 - 19oC). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự, còn miền núi thì rét hơn, nhiệt độ từ 15 - 17oC.

Từ mai, không khí lạnh tiếp tục về nhưng trời bắt đầu có nắng thì thời tiết miền Bắc lại đi theo hướng nhiệt độ cao nhất (trưa và đầu giờ chiều, khi có nắng) thì tăng nhưng nhiệt độ thấp nhất (sáng sớm) lại giảm.

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trưa và chiều từ mai đến cuối tuần sẽ tăng dần đều, mỗi ngày tăng khoảng 1oC, nhưng nhiệt độ sáng sớm lại giảm xuống còn 14 - 16oC. Trong những ngày cuối tuần này, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội là lớn, có thể đến 10oC hoặc hơn (sáng sớm 14 - 15oC, buổi trưa 25 - 26oC). Sự thay đổi nhiệt độ thế này chỉ trong khoảng 8 tiếng từ sáng đến trưa có thể khiến cơ thể khó thích nghi, dễ mệt mỏi, nhức đầu. Vì vậy, người dân nên lựa chọn trang phục phù hợp, linh hoạt trong ngày, uống nhiều nước (vì trời sẽ rất khô hanh).

Những nơi khác ở miền Bắc có sự thay đổi nhiệt độ tương tự Hà Nội, riêng ở vùng núi nhiệt độ thấp hơn.

Đợt không khí lạnh hiện tại có khả năng chấm dứt vào ngày 1/12.