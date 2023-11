Từ năm 2024, SIM chính chủ phải đổi từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân?

HHT - Hiện nay, hầu như công dân Việt Nam đều sở hữu thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Tuy vậy, thông tin đăng ký SIM điện thoại của nhiều người vẫn theo thông tin số Chứng minh nhân dân (CMND) cũ.

Từ 1/1/2024, SIM chính chủ phải đổi từ CMND sang CCCD?

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định 49/2017/NĐ-CP, các thuê bao di động phải cung cấp thông tin về nhân thân của mình một cách chính xác gồm thông tin: Họ và tên, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp… với các nhà mạng của SIM của mình.

Hiện nay việc đăng ký SIM bằng CMND hoặc thẻ CCCD chính chủ là điều bắt buộc. Bộ TT&TT phối hợp cùng các nhà mạng vẫn liên tục “quét” các thuê bao không chuẩn hoá thông tin nhằm giảm thiểu tối đa SIM rác, lừa đảo…

Tính đến nay vẫn còn rất nhiều thuê bao sử dụng CMND để đăng ký chính chủ. Và việc này hoàn toàn hợp lệ khi CMND của bạn còn hiệu lực. Nhưng nếu CMND đã hết hiệu lực thì bắt buộc cập nhật giấy tờ mới nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vậy làm sao để biết CMND đã “hết hiệu lực”?

Theo Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, việc đổi thẻ CCCD cần thực hiện khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Điều đó đồng nghĩa vào năm 2024, những người sinh năm 1999, 1984, 1964 phải bắt buộc đổi thẻ CCCD mới và giấy CMND hoặc thẻ CCCD cũ sẽ hết hiệu lực.

Ngoài ra có nhiều trường hợp CMND chưa hết hiệu lực nhưng người dân thực hiện cấp thẻ CCCD. Khi này cơ quan chức năng sẽ trực tiếp cắt góc CMND để vô hiệu hoá CMND đồng thời đảm bảo mỗi người chỉ có duy nhất một giấy tờ định danh.

CMND còn hiệu lực nhưng muốn đổi thông tin SIM thành số thẻ CCCD được không?

Khi người dùng đã đổi giấy tờ tuỳ thân từ CMND sang CCCD thì sẽ làm thay đổi các thông tin sau đây:

- Số CMND cũ là 9 số hoặc 12 số với cấu trúc khác với số CCCD gồm một dãy 12 số.

- Khi đổi CMND sang CCCD thì ngày cấp và cơ quan cấp cũng sẽ thay đổi. Thông thường CMND sẽ do công an của tỉnh đó cấp còn CCCD thì do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Đặc biệt, dù đổi từ CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip thì ngày cấp và cơ quan cấp cũng sẽ thay đổi. Do đó, thông tin trên giấy tờ tuỳ thân của CCCD gắn chip sẽ khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên về nguyên tắc vẫn phải chuẩn hoá thông tin SIM.