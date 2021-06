Từ ngày 1/7: Người dân có thể đăng ký hộ khẩu trực tuyến và nhận thông báo qua tin nhắn

HHT - Từ ngày 1/7/2021, người dân đã có thể đăng ký hộ khẩu, cư trú, tạm trú tạm vắng trực tuyến và nhận thông báo qua tin nhắn.

Thủ tục này đã được quy định cụ thể tại Thông tư 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an (BCA) hướng dẫn thi hành Luật Cư trú 2020. So với quy định đang được áp dụng theo Thông tư 35/2014/TT-BCA và Luật Cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013 thì Thông tư 55 đã có nhiều thay đổi quan trọng để thi hành Luật cư trú 2020 một cách hiệu quả. Trong đó, việc tiếp nhận hồ sơ và thông báo về kết quả đăng ký cư trú sẽ được thực hiện thêm qua hình thức trực tuyến, thay vì chỉ được đăng ký trực tiếp như hiện nay.

Ở Thông tư số 35/2014/TT-BCA, việc nộp hồ sơ đăng ký thường trú, đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã, với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

Nay theo quy định tại Thông tư 55/2021/TT-BCA, ngoài việc nộp trực tiếp thì BCA cũng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú từ cổng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm thủ tục về cư trú. Bạn có thể theo dõi chi tiết tại các Điều 3, Điều 15 và Điều 16 của thông tư này.

"Việc thông báo về kết quả đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, khai báo tạm vắng được thực hiện dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lí cư trú" - Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định.

Thông tư 55/2021/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, kể từ ngày này người dân có thể lên Cổng thông tin dịch vụ công của BCA để đăng ký các thủ tục liên quan đến hộ khẩu, cư trú, tạm vắng...

