Tung ca khúc mới, Phương Ly có đủ sức vượt qua hit "Anh Là Ngoại Lệ Của Em"?

HHT - Sau khi khuấy động V-Pop với bản hit "Anh Là Ngoại Lệ Của Em", Phương Ly trở lại đầy mơ mộng và nữ tính trong bài hát mới nhất "Little Love (But No Limit)".

Little Love (But No Limit) là bài hát thứ hai của dự án album đầu tay Bông Hoa Nhỏ của Phương Ly. Vào đầu tháng 10, Phương Ly đã phát hành Anh Là Ngoại Lệ Của Em để mở màn cho album và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Sau 3 tuần ra mắt, bài hát đã nằm trong Top Trending TikTok với hơn 1 tỷ lượt xem cùng 600 nghìn lượt sáng tạo nội dung. Khi Anh Là Ngoại Lệ Của Em vẫn chưa hạ nhiệt, Phương Ly tiếp tục cho lên sóng Little Love (But No Limit).

Ca khúc được chắp bút bởi hai người bạn thân của nữ ca sĩ. Bản tình ca nhẹ nhàng, bay bổng nhưng truyền tải năng lượng của một tình yêu mãnh liệt. Trong bài hát, cô gái không hề rụt rè, ngần ngại, mà trái lại còn chủ động dang tay đón nhận tình yêu với sự chân thành, mang theo những hy vọng đẹp đẽ.

Dù không sôi động như Anh Là Ngoại Lệ Của Em nhưng Little Love (But No Limit trung hòa cảm xúc với nền nhạc du dương, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bắt tai. Qua lăng kính của tình yêu, MV Little Love (But No Limit) lột tả tất thảy những cung bậc cảm xúc của người con gái khi yêu.

Với gam màu tím và hồng chủ đạo, người xem có thể hình dung được những tâm tư của nhân vật và sự mơ mộng mà bài hát muốn truyền tải. Trái với hình ảnh Mặt Trời Của Em, hình ảnh Mặt Trăng trong Little Love (But No Limit) thể hiện tâm thế chủ động và tự tin của cô gái.

Chi tiết nhật thực trong MV - khi hình ảnh Mặt Trăng che lấp đi Mặt Trời - khắc họa sự chuyển giao từ những biểu hiện bên ngoài đến những cảm xúc mãnh liệt bên trong trỗi dậy. Đây cũng là lúc mà cô gái bộc lộ những tâm tư của mình trong tình yêu. Bức tranh tổng thể của MV mang đến cảm giác thơ mộng. Thế nhưng, ở những giây cuối lại xuất hiện hình ảnh Phương Ly rực rỡ trong đôi cánh ánh lửa. Phải chăng đây là dấu hiệu cho một bài hát tiếp theo từ album?

Ở sản phẩm gần nhất, Phương Ly tự tin thể hiện khả năng vũ đạo trên nền nhạc Disco. Qua đến bản nhạc này, cô nàng lại khoác lên mình những bộ cánh lả lướt và khiêu vũ uyển chuyển cùng dàn vũ công ba lê.