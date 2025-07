Từng nghĩ chỉ là người “lót đường”, HURRYKNG "mở khóa" lối đi riêng sau ATSH

HHT - Sau 4 ngày phát hành, ca khúc "Gã Săn Cá" do Quỳnh Anh Shyn, MaiQuinn, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc và khách mời Quang Hùng MasterD trình diễn tại Em Xinh "Say Hi" đã lên đỉnh Top 1 Trending Music YouTube.