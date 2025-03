Tuổi trẻ Bến Tre khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực

Khởi động Tháng Thanh niên 2025 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Tỉnh đoàn Bến Tre ghi nhận nguồn hỗ trợ cao nhất trong các kỳ lễ ra quân Tháng Thanh niên từ trước đến nay của tỉnh.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025 với chủ đề "Tuổi trẻ Bến Tre tự hào, vững tin theo Đảng”. Tại lễ khởi động đã ra mắt 5 Đội hình Thanh niên xung kích (TNXK) thực hiện những công trình, phần việc đóng góp vào Tháng Thanh niên năm 2025 gồm: Đội hình TNXK hỗ trợ ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát; Đội hình Hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn; Đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống đuối nước cho trẻ em; Đội hình chuyên Lý luận trẻ và Đội hình “Bình dân học vụ số”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiếp nhận, trao tặng công trình 10 căn nhà Mái ấm Thanh niên; 7 Cầu giao thông nông thôn; 45 bộ Máy vi tính hỗ trợ Đoàn cơ sở thực hiện chuyển đổi số và 1 máy lọc nước. Tổng giá trị các công trình, phần việc là 2,3 tỷ đồng, cao nhất trong các kỳ lễ ra quân Tháng Thanh niên từ trước đến nay.

Ngay sau chương trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã di chuyển thực hiện các công trình, phần việc trên địa bàn huyện: Lễ khởi công công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã An Ngãi Tây; tổ chức hoạt động “Thư viện lưu động”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, dụng cụ học tập”; tổ chức tập huấn phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi; tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 03/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025) tại Hải đội Biên phòng 2; tổ chức chiến dịch “Tổ Công nghệ số cộng đồng ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân thực hiện tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”; phối hợp thực hiện mô hình “Chợ 4.0”; thực hiện mô hình “Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn” tại các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn; thực hiện công trình thanh niên “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý” tại xã An Hiệp.