Tuổi trẻ Hà Tĩnh dâng hơn 7.500 đóa sen hồng lên các phần mộ liệt sỹ

HHT - Một người Malaysia bị tái xanh, thấy kiệt sức sau khi ăn sầu riêng và uống cà-phê. Bác sĩ khám cho bệnh nhân này nói rằng anh bị ngộ độc do kết hợp đồ ăn thức uống không hợp lý. Đồng thời, bác sĩ cũng chỉ ra những món không nên ăn/ uống cùng lúc hoặc gần thời điểm ăn sầu riêng.

HHT - Mới đây, Nhật Bản đã phát hành những tờ tiền mới được thiết kế theo cách hiện đại hơn. Một phụ nữ ở Nhật tình cờ đã nhận được một tờ tiền mới với dãy số sê-ri độc đáo và được coi là cực kỳ may mắn, nên đã có nhiều người hỏi mua lại tờ tiền này với giá rất cao.

HHT - Nhằm xây dựng một xã hội văn minh, an toàn khi tham gia giao thông. Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng ngày hội an toàn giao thông nhằm tìm hiểu, học hỏi kiến thức về Luật giao thông, phương pháp lái xe an toàn và cách xử lý tình huống khi gặp sự cố giao thông