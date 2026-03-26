Tuổi trẻ Huế lan tỏa vẻ đẹp cố đô theo cách gieo thương nhớ nhất

HHTO - Tối 25/3, đoàn viên, thanh niên Huế đã tỏa sáng bằng nhiệt huyết “rực cháy” tại cầu gỗ lim Huế bên bờ sông Hương trong "Âm vang Huế - Nhịp bước đoàn ca". Chương trình không chỉ khiến các bạn trẻ địa phương "luỵ" mà còn nhận được những lời ngợi khen từ các du khách quốc tế.

“Âm vang Huế - Nhịp bước đoàn ca” là chương trình được tổ chức nhằm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Huế (26/3/1975 - 26/3/2026). Tại đây, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tuyên dương các Bí thư và chi Đoàn tiêu biểu, xuất sắc, xứng đáng là thế hệ “đầu đội trời, chân đạp đất”.

Sự kiện được dàn dựng công phu với 3 chương: “Dấu ấn 95 năm - Tiếp lửa truyền thống”; “Tuổi trẻ Huế - Gìn giữ hồn xưa, lan tỏa giá trị mới” và “Khát vọng thanh xuân - Vững bước tương lai”. Cùng với đó, BTC cũng ra mắt công trình “Bản đồ số hóa hoạt động của Thành đoàn và 45 tổ chức Đoàn trực thuộc”. Đây là nền tảng kết nối, quản lý và lan tỏa các phong trào thanh niên năng động, phát triển trong kỷ nguyên số trên địa bàn thành phố.

Bên dòng sông Hương thơ mộng, sân khấu “Âm vang Huế” hội tụ "1001 cung bậc" khác nhau. Giới trẻ mê đắm và hết lời khen ngợi màn trình diễn áo Nhật Bình của các bạn "Hoa - Vương" trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Video: Thuỳ Linh

Bạn Trương Diệu Linh theo dõi không sót một giây nào của chương trình, bày tỏ: “Mình thấy tiết mục trình diễn của các bạn Miss và Mister thật sự rất ấn tượng và đáng tự hào. Những bộ Nhật Bình mang đậm nét truyền thống cung đình Huế. Khi các bạn ấy khoác lên mình, nó không chỉ đẹp về hình thức mà còn toát lên cốt cách kiêu sa, quyền quý nhưng trong đó lại có đôi chút thanh tao, duyên dáng của người Việt Nam”.

Từ phương xa tới Huế học tập, bạn Tú Uyên liền “thả tim”: “Suốt quá trình xem biểu diễn, mình nổi da gà vì “wow” liên tục”. Tới khi nghe bài “Lý Ngựa Ô” và ca Huế, mình đã hiểu vì sao cô giáo luôn khen chất giọng cố đô ngọt như mía lùi. Đó là một đêm vừa đằm thắm vừa sôi động. Sau khi tàn tiệc, mình để ý một cô khách nước ngoài đã thật sự xúc động và tấm tắc ngợi khen. Vì thế mình càng hãnh diện và tự hào."

Bạn Tú Uyên tự hào khi thấy khách nước ngoài khen ngợi tiết mục tại "Âm vang Huế".

Đây là sự kiện hun đúc khát vọng cống hiến trong trái tim tuổi trẻ, thi đua - phấn đấu là thanh niên tiên tiến, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Chính vì vậy, trong 1 - 2 năm trở lại đây, Huế không còn mang dáng vẻ "buồn man mác", mà là sự năng động, phóng khoáng của tuổi trẻ.