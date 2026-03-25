Ra mắt Tủ Sách Thanh Niên: Chắp cánh khát vọng tuổi trẻ qua những trang sách

HHTO - Trong số 12 cuốn sách được giới thiệu trong Tủ sách Thanh niên của NXB Kim Đồng ra mắt trong tháng 3/2026, có những tiểu thuyết đồ sộ, nổi tiếng, từng là sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam thập niên 70 thế kỉ XX.

Nhân dịp kỉ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mới đây NXB Kim Đồng đã cho ra mắt Tủ sách Thanh niên. Trong đợt này, Tủ sách Thanh niên giới thiệu 12 cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ tiểu thuyết, nhật kí, hồi kí, đến sách danh nhân… gồm cả sách trong nước và sách nước ngoài.

12 cuốn sách đầu tiên góp mặt trong Tủ sách Thanh niên. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Góp mặt trong tủ sách là những tiểu thuyết đồ sộ, nổi tiếng viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gồm: Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, của Phan Tứ và Dưới đám mây màu cánh vạc của Thu Bồn, được đánh giá là sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam thập niên 70 thế kỉ XX.

Những cuốn tiểu thuyết được viết giữa chiến trường, giữa cuộc chiến đấu khốc liệt nơi nhà văn sát cánh cùng sống, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. Những trang văn thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước của những người con trai, con gái bình dị, trong hoàn cảnh ngặt nghèo của chiến tranh đã trở thành những người anh hùng, hình mẫu lí tưởng, tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Các tác phẩm trong Tủ sách Thanh niên được giới thiệu trong lễ ra mắt. Ảnh: Thùy Dương.

Bên cạnh việc tái hiện một cách hùng tráng, sinh động cuộc chiến đấu của quân và dân ta, những cuốn tiểu thuyết này gây xúc động lớn khi ghi lại chân thực và tha thiết tình cảm của những người trẻ trong chiến tranh.

Tình yêu đôi lứa hòa với tình yêu đất nước, họ sát cánh bên nhau trong chiến đấu, tình yêu nảy mầm từ tình đồng chí, tình cảm quân dân như Lữ - Hiền trong Dấu chân người lính, Thiêm - Mẫn trong Mẫn và tôi , Tâm - Thành trong Dưới đám mây màu cánh vạc,… Giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu là ánh trăng mát rượi soi sáng vẻ đẹp của phẩm giá con người, của sự cao cả và chính nghĩa.

"Mãi mãi tuổi hai mươi" và "Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái" góp mặt trong Tủ sách Thanh niên. Ảnh: Thùy Dương.

Bên cạnh đó, nhật kí Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hồi kí Tổ quốc - Quê hương và Gia đình tôi của nhà cách mạng lão thành Lê Quang Vịnh cũng góp mặt trong Tủ sách Thanh niên.

Cùng với các sáng tác trong nước, Tủ sách Thanh niên giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng viết về những vĩ nhân thế giới mà nhiều người trẻ ngưỡng mộ. Tuổi trẻ Karl Marx và Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái kể cho độc giả thời tuổi trẻ của nhà triết học Karl Marx. Còn cuốn Một người chân chính kể lại cuộc đời phi thường, đầy kì tích của người anh hùng chống phát xít, phi công Aleksey Maresyev.

Mỗi một cuốn sách mang đến cho người đọc những giá trị tinh thần phong phú, để từ đó gieo khát vọng cống hiến. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Con đường tự do là câu chuyện về Booker T. Washington, người đã nỗ lực học tập và làm việc để trở thành một người có sức ảnh hưởng và thuyết phục những người nô lệ da đen hiểu rằng giáo dục là con đường duy nhất đến với tự do và tiến bộ… Garibaldi - Người anh hùng áo đỏ viết về Giuseppe Garibaldi, thủ lĩnh đội quân tình nguyện “Áo đỏ” gồm những thanh niên nhiệt huyết đã đánh tan thế lực quân chủ, tiến tới thống nhất nước Ý.

Trong Thép đã tôi thế đấy, cuốn sách tái hiện cuộc đời Pavel Korchagin, một thanh niên Xô Viết kiên trung với những câu nói đã trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ thanh niên.

Toạ đàm "Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ" là dịp các bạn trẻ trao đổi về văn hoá đọc cùng PGS.TS Phạm Xuân Thạch. Ảnh: Thuỳ Dương.

Trong buổi ra mắt Tủ sách Thanh niên, kết hợp buổi giao lưu “Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ”, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung Ương chia sẻ: “Trên hành trình dấn thân và đối mặt của người trẻ, sách chính là người bạn đồng hành thầm lặng, bền bỉ, giúp nâng đỡ trí tuệ, bồi đắp nhân cách và chắp cánh cho những khát vọng lớn lao”.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung Ương chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: NXB Kim Đồng.

“Những cuốn sách đầu tiên của Tủ sách Thanh niên ra mắt hôm nay đã mang sứ mệnh cao cả: “Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ”. Nơi đó, người đọc trẻ sẽ tìm thấy những giá trị sâu sắc về lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó và khát vọng cống hiến”, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết.

Ngoài Tủ sách Thanh niên, trong thời gian tới NXB Kim Đồng sẽ tiếp tục cho ra mắt tủ sách "2045 Books" tập trung vào khoa học công nghệ kĩ năng sống, tủ sách "Văn Trẻ" dành không gian cho những tác phẩm văn chương mới dành cho độc giả thanh niên. Cùng với đó là việc tổ chức Giải thưởng văn học Kim Đồng, mở rộng không gian để người trẻ đọc, viết, đối thoại và trưởng thành cùng sách.

Hưởng ứng phong trào “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, tại buổi lễ ra mắt Tủ sách Thanh niên, NXB Kim Đồng trao tặng 340 bộ sách gồm các ấn phẩm trong Tủ sách Thanh niên tới 34 tỉnh thành Đoàn trong cả nước. Từ đó, khuyến khích mỗi người trẻ chọn cho mình một cuốn sách phù hợp để đồng hành, góp phần phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và năng lực tự học của thanh niên trong thời đại mới.