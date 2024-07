Tuổi trẻ Long An ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2024

HHT - Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2024 tại trường TH&THCS xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng.

Tham dự Lễ ra quân có đồng chí Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An; đồng chí Nguyễn Trung Tướng - Phó Trưởng Ban Công tác thanh niên Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch Hành quân xanh; Thượng tá Đặng Thanh Phong - Phó trưởng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh; đồng chí Phạm Tấn Huỳnh Còn - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Chỉ huy phó chiến dịch; cùng lãnh đạo địa phương và các bạn đoàn viên, thanh niên.

Tại Lễ ra quân Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ huy chiến dịch đã vận động các nguồn lực trao tặng 1 Công trình “Tuyến đường ánh sáng an ninh trật tự”, 1 công trình “Trải đá tuyến đường giao thông nông thôn”, 1 công trình "sân chơi thiếu nhi và 150 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngay sau Lễ ra quân Ban Chỉ huy chiến dịch đã triển 4 đội hình chuyên cấp tỉnh tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần cùng chính quyền, địa phương xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng, gồm: Đội hình tham gia xây dựng nông thôn mới; Đội hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đội hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; Đội hình hỗ trợ đăng ký cấp căn cước công dân, hộ chiếu.

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” tỉnh Long An năm 2024 được tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động thực tiễn cho đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang, qua đó triển khai có hiệu quả những phong trào tình nguyện góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các xã khó khăn. Nâng cao tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh; xây dựng hình ảnh đẹp về người đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang luôn hướng về cộng đồng, vì lợi ích nhân dân.