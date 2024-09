Tuổi trẻ Thái Nguyên chủ động tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với bão, lũ

HHT - Giúp đỡ nhân dân di chuyển đồ đạc, thu hoạch lúa, nông sản, chằng chống nhà cửa, chuồng trại, lập các chốt chặn, biển cảnh báo nguy hiểm sớm, hỗ trợ nhu yếu phẩm... là những phần việc thiết thực đã và đang được tuổi trẻ Thái Nguyên triển khai trước những ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tiếp có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh, gây ngập lụt trên diện rộng toàn tỉnh, nhiều nơi sạt lở đất, tài sản, hoa màu và nhiều công trình công cộng bị hư hỏng.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn huy động lực lượng, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cùng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Các đội hình tình nguyện đã thành lập nhanh các nhóm thông tin tại các thôn, xóm thông qua nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook… để tuyên truyền các dấu hiệu xảy ra lũ quét, sạt lở đất xung quanh nơi ở và khu vực sản xuất; cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hạn chế di chuyển trong mưa lũ như ngầm tràn, cầu, cống hoặc các đường giao thông có nguy cơ gây mất an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên nhanh chóng giúp đỡ nhân dân di chuyển đồ đạc, thu hoạch lúa, nông sản khỏi nơi nước ngập do lũ; chằng chống nhà cửa, chuồng trại, di dời dân cư, hàng hóa sang các địa điểm an toàn; lập các chốt chặn, biển cảnh báo nguy hiểm sớm tại nơi có nước sâu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập úng, sạt lở khi cần thiết.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực vận động các nguồn lực xã hội hóa bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm (gạo, sữa, mì gói...), quần áo, sách vở, áo phao... hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề về của cải, vật chất và con người do bão gây ra.

Dù nhiều ngày xảy ra tình trạng mưa lớn trên diện rộng cùng với nước lũ dâng cao nhưng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, đồng hành, không ngại khó, ngại khổ để cùng với nhân dân khắc phục khó khăn.

Những việc làm kịp thời, nhanh chóng của các cấp bộ Đoàn đã làm ấm lòng người dân trong những lúc khó khăn, từ đó góp phần tô thắm thêm tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.