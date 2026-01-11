Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII: Khi tinh thần nhân ái lan tỏa rộng trong cộng đồng

HHTO - Trải qua 18 năm bền bỉ, chương trình hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định sức sống mạnh mẽ khi bước sang mùa thứ XVIII - năm 2026. Không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu cứu người, chương trình còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, sẻ chia, trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng mỗi dịp đầu năm.

Sáng 11/1, chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chính thức được phát động tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự kiện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và các tổ chức Đoàn, Hội trên cả nước tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã đông kín sinh viên, cán bộ, người dân đến đăng ký hiến máu. Không khí sôi nổi, ấm áp lan tỏa khắp điểm hiến, mở đầu cho chuỗi hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026 tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ra đời từ năm 2009, Chủ Nhật Đỏ được xem là một trong những chương trình hiến máu có sức lan tỏa lớn nhất cả nước. Từ một sự kiện tổ chức tại Hà Nội, chương trình từng bước mở rộng quy mô, trở thành phong trào xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị luôn ở mức cao, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán.

Năm nay, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII tiếp tục mang thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, nhấn mạnh ý nghĩa của việc hiến máu không chỉ là hành động tình nguyện nhất thời mà là trách nhiệm, sự sẻ chia bền bỉ giữa người với người trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Ban Tổ chức cho biết, sau gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ đóng góp hàng trăm nghìn đơn vị máu an toàn cho ngân hàng máu quốc gia, mà còn góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về hiến máu tình nguyện, biến việc cho đi những giọt máu hồng trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt.

Đáng chú ý, lực lượng sinh viên tiếp tục là nòng cốt của chương trình. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và lòng nhân ái, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã và đang góp phần giữ lửa cho Chủ Nhật Đỏ, giúp phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cũng góp phần truyền cảm hứng, khích lệ cộng đồng tham gia hiến máu. Những hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình giúp không khí ngày hội thêm sôi động, gần gũi, qua đó lan tỏa thông điệp nhân văn đến đông đảo người dân.

Cụ thể, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ với tinh thần trách nhiệm xã hội rõ nét. Bên cạnh diễn viên Hồng Diễm và ca sĩ Hà Myo, chương trình còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ trẻ, MC và gương mặt quen thuộc trên truyền hình như diễn viên Trọng Lân, Anh Tuấn... góp phần tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi cho ngày hội hiến máu.

Các nghệ sĩ xuất hiện không chỉ để giao lưu, biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia hiến máu, gửi đi thông điệp tích cực về lối sống nhân ái, sẻ chia. Nhiều người cho biết, việc đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ là cách để họ lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ - nhóm đối tượng có vai trò quan trọng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Không chỉ dừng lại ở những con số về lượng máu tiếp nhận, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của một chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Mỗi giọt máu được trao đi là một cơ hội sống được tiếp nối, là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt.

Sau 18 năm, Chủ Nhật Đỏ không còn đơn thuần là một ngày hội hiến máu, mà đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, nơi tinh thần sẻ chia thấm sâu và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.