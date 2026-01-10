Vì sao cầu thủ ĐT U23 Kyrgyzstan lại cầm băng đội trưởng của Đình Bắc?

HHTO - Không chỉ gây ấn tượng bằng kết quả và thế trận, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan còn để lại một khoảnh khắc dở khóc dở cười khi băng đội trưởng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc… bất ngờ nằm trên tay cầu thủ đối phương.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ hai thuộc bảng A Vòng Chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng. Bên cạnh diễn biến căng thẳng trên sân, người hâm mộ đặc biệt chú ý tới một tình huống hy hữu xảy ra ở những phút cuối trận.

Cụ thể, vào phút thứ 83 của trận đấu, trong một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, một cầu thủ U23 Kyrgyzstan có động tác kéo áo Nguyễn Đình Bắc nhằm ngăn cản pha lên bóng. Do lực kéo mạnh và diễn ra bất ngờ, băng đội trưởng trên tay Đình Bắc bị kéo tuột ra và cầu thủ đội bạn cầm trên tay chiếc băng đội trưởng của Đình Bắc.

Hình ảnh cầu thủ Kyrgyzstan cầm chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam trong vài giây với vẻ lúng túng khiến không ít người bật cười. Đình Bắc ngay lập tức quay lại ra hiệu, trong khi trọng tài chính nhanh chóng can thiệp để xử lý tình huống.

Tình huống cầu thủ số 17 U23 Kyrgyzstan kéo băng đội trưởng của Đình Bắc.

Sau khi tham khảo diễn biến, trọng tài rút thẻ vàng dành cho cầu thủ U23 Kyrgyzstan vì lỗi kéo áo thô bạo. Băng đội trưởng được trả lại cho Đình Bắc, trận đấu tiếp tục trong bầu không khí bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn đầy quyết liệt.

Khoảnh khắc “kéo tuột băng đội trưởng” nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau trận. Nhiều cổ động viên nhận xét đây là một tình huống vừa hài hước, vừa phản ánh mức độ tranh chấp cao của trận đấu, đồng thời cho thấy sự bình tĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam trong thời điểm nhạy cảm.

Dù chỉ diễn ra trong ít giây, tình huống này đã trở thành điểm nhấn thú vị bên lề, góp phần làm nổi bật chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan, qua đó khẳng định bản lĩnh và sự tập trung của thầy trò ban huấn luyện trên hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.