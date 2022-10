Vai diễn của Jennie BLACKPINK trong "The Idol": Là idol ngây thơ hay trùm phản diện?

HHT - Hiện chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về vai diễn của Jennie (BLACKPINK) trong bộ phim "The Idol" được công bố. Tuy nhiên, tính cách nhân vật mà Jennie đảm nhận có thể được suy đoán phần nào qua các đoạn teaser đã lên sóng.

The Idol được sản xuất bởi The Weeknd và Sam Levinson, kể về chuyện tình của ca sĩ nhạc Pop tên là Jocelyn (do Lily-Rose Depp thủ vai) và lãnh đạo một giáo phái bí ẩn (do The Weeknd thủ vai). Nhiều tin đồn lan truyền Jennie sẽ đảm nhiệm vai phụ, là bạn thân của Jocelyn, là một ca sĩ mới nổi hoặc phản diện...

Ở 2 đoạn teaser đầu tiên, fan chỉ có thể thấy cơ bản tạo hình của Jennie trong phim. Trong teaser 3, nữ idol xuất hiện nhiều hơn và dường như là một trong những nhân vật tạo nên nút thắt quan trọng của The Idol.

Jennie đã nắm tay và dẫn Lily-Rose Depp xuyên qua đám đông được tạo nên bởi truyền thông và người hâm mộ. Cảnh tiếp cho thấy Jennie xuất hiện tại một văn phòng với sự hào hứng. Cô trông như sẽ ký hợp đồng với một công ty mà chưa rõ đây sẽ là quyết định khiến tương lai cô có thay đổi lớn. Người đứng sau có khả năng là The Weeknd. Qua đó, dự đoán Jennie có thể là một idol mới bước chân vào nghề, ngây thơ và mong chờ vào ánh hào quang nơi giới giải trí, hoặc một người dẫn dắt Lily-Rose Depp vào giới giải trí nếu kết nối với phân đoạn trước.

Cũng trong teaser 3, giọng nói giống của The Weeknd vang lên cùng câu thoại: "Los Angeles là nơi mà tất cả những con quái vật trên thế giới tập trung. Đừng tin vào ai cả". Kế đó là sự xuất hiện của Jennie. Nếu câu dẫn này có mối liên kết với nhân vật của nữ thần tượng, thì có thể cô nàng sẽ vào vai một nữ idol tinh quái, một trong những "quái vật" tại Los Angeles mà đoạn teaser nhắc tới.

Là bộ phim đánh dấu bước chân đầu tiên trong sự nghiệp đóng phim của Jennie, The Idol được nhiều người trông ngóng. Chưa thể đánh giá được diễn xuất của Jennie trong vai diễn đầu tay, nhưng có một điều fan chắc chắn, chính là sự xuất hiện với diện mạo quyền rũ và thời thượng nhất của "Chanel sống".