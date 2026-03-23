Vận động viên hào hứng chạy thử cung đường Tiền Phong Marathon 2026 trước giờ G

HHTO - Trước thềm ngày thi đấu chính thức, nhiều vận động viên đã tham gia chạy thử cung đường của Tiền Phong Marathon 2026 tại Khánh Hòa. Hoạt động không chỉ giúp runner làm quen điều kiện thi đấu mà còn tạo nên bầu không khí sôi động, háo hức lan tỏa khắp thành phố biển.

Làm quen cung đường “đón bình minh” ven biển

Những ngày cận kề Tiền Phong Marathon 2026, các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đã tranh thủ chạy thử trên các cung đường chính thức của giải. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp runner đánh giá địa hình, điều chỉnh chiến thuật cũng như thích nghi với điều kiện thời tiết đặc trưng của miền biển.

Cung đường năm nay được đánh giá cao khi trải dài qua nhiều tuyến ven biển đẹp, với địa hình tương đối bằng phẳng, phù hợp cho việc duy trì tốc độ và bứt phá thành tích. Đặc biệt, với chủ đề “Đón ánh bình minh”, nhiều nội dung thi đấu sẽ xuất phát từ sáng sớm, mang đến trải nghiệm độc đáo khi vận động viên sải bước trong khung cảnh bình minh trên biển.

Không khí sôi động trước ngày tranh tài

Hoạt động chạy thử đã thu hút đông đảo runner tham gia, tạo nên bầu không khí thể thao sôi nổi. Nhiều nhóm chạy phong trào kết hợp vừa tập luyện vừa khám phá cảnh quan địa phương, trong khi các vận động viên chuyên nghiệp tập trung rà soát chiến thuật, điểm tiếp nước và nhịp độ thi đấu.

Theo ban tổ chức, Tiền Phong Marathon 2026 dự kiến quy tụ từ 12.000 đến 15.000 vận động viên, con số kỷ lục trong lịch sử giải. Các cự ly thi đấu gồm 5km, 10km, bán marathon (21,1km) và marathon (42,195km), đáp ứng đa dạng đối tượng tham gia.

Đáng chú ý, thành tích ở cự ly marathon hệ chuyên nghiệp năm nay còn được tính huy chương cho Đại hội Thể thao toàn quốc, hứa hẹn tạo nên những màn cạnh tranh gay cấn giữa các chân chạy hàng đầu.

Trở lại Khánh Hòa sau gần 20 năm

Tiền Phong Marathon 2026 đánh dấu sự trở lại của giải đấu tại Khánh Hòa sau gần hai thập kỷ. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch, con người địa phương thông qua một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn nhất cả nước.

Là giải marathon lâu đời nhất Việt Nam, khởi nguồn từ năm 1958, Tiền Phong Marathon không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao mà còn mang ý nghĩa lịch sử, truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng.

Giải sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27 đến 29/3/2026, với ngày thi đấu cao điểm vào sáng 29/3. Sau những buổi chạy thử đầy hứng khởi, các vận động viên đang sẵn sàng bước vào cuộc đua chính thức với quyết tâm chinh phục giới hạn bản thân.