Hơn 12.000 vận động viên đăng ký tham dự Tiền Phong Marathon 2026

HHTO - Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng chạy bộ khi ghi nhận hơn 12.000 vận động viên đăng ký tham gia. Con số kỷ lục này cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của giải đấu có lịch sử lâu đời nhất của điền kinh Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa cho địa phương đăng cai là Khánh Hòa.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp chuẩn bị cho giải đấu do Ban tổ chức và UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải, qua 66 lần tổ chức, Tiền Phong Marathon đã khẳng định vị thế là một trong những giải đấu quan trọng nhất của điền kinh Việt Nam, đồng thời trở thành sự kiện thể thao - văn hóa - du lịch có sức lan tỏa rộng rãi.

Ban Tổ chức và đại diện các đơn vị đồng hành chụp hình lưu niệm tại buổi họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, năm 2026.

Năm 2026, giải đấu mang chủ đề “Đón ánh bình minh”, truyền tải tinh thần khởi đầu mới, khát vọng vươn lên và tinh thần bền bỉ của người chạy marathon. Chủ đề này cũng gắn với hình ảnh tỉnh Khánh Hòa - nơi có những bãi biển đẹp và được xem là vùng đất đón ánh mặt trời sớm, tạo nên biểu tượng cho sự năng động và sức sống mới.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC chương trình cho biết, Tiền Phong Marathon không chỉ là sân chơi của các vận động viên chuyên nghiệp mà còn là ngày hội thể thao của cộng đồng. Những năm gần đây, số lượng runner phong trào tăng mạnh, góp phần đưa giải đấu trở thành một sự kiện có quy mô lớn, thu hút vận động viên trong nước và quốc tế.

hà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, giải đấu còn đóng vai trò kết nối với các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa địa phương. Việc tổ chức tại thành phố biển Nha Trang được đánh giá là phù hợp với định hướng kết hợp thể thao với trải nghiệm điểm đến, khi địa phương sở hữu cảnh quan ven biển đẹp, hạ tầng du lịch phát triển cùng nhiều cung đường chạy hấp dẫn.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, việc đăng cai giải Tiền Phong Marathon là cơ hội quan trọng để tỉnh quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng thông qua hệ thống truyền thông của giải đấu, hình ảnh một Khánh Hòa năng động, thân thiện và giàu tiềm năng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến du khách và cộng đồng runner.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Để chuẩn bị cho sự kiện, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập ban tổ chức địa phương, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Các phương án về an ninh, y tế, giao thông, hậu cần, lưu trú và vệ sinh môi trường đang được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Giải năm nay dự kiến quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh hay Hoàng Thị Ngọc Hoa. Sự góp mặt của các vận động viên xuất sắc hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn, nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Với quy mô ngày càng mở rộng cùng sự tham gia đông đảo của cộng đồng runner, Tiền Phong Marathon được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế của một giải đấu truyền thống, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong xã hội. Không chỉ là cuộc đua về thành tích, mỗi bước chạy còn là cơ hội kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất nước và lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao.