Vé concert miễn phí của BTS bị đôn giá cao ngất ngưỡng: Là trục lợi hay "thuận mua vừa bán"?

HHT - Mới đây, buổi concert miễn phí của BTS cho sự kiện "World Expo 2030" tại Busan (Hàn Quốc) đã chính thức mở bán vé. Toàn bộ số vé đã nhanh chóng "cháy hàng" với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ của BTS chưa kịp hết buồn vì hụt vé, thì ngay sau đó đã bất ngờ vì xuất hiện nhiều vé nhượng lại với giá hàng triệu đồng.

BTS - Yet To Come in Busan là buổi hòa nhạc (concert) được tổ chức với mục đích góp phần giúp thành phố Busan (Hàn Quốc) giành suất đăng cai Hội chợ Triển lãm World Expo 2030.

Chiều ngày 19/9, cổng bán vé cho concert này đã chính thức mở bán. Với vị thế ngôi sao toàn cầu của BTS, thêm việc đây là concert miễn phí, chỉ trong hơn 10 phút, toàn bộ số vé bao gồm cả khu vực ngồi và đứng đều đã "cháy hàng". Số lượng người chờ đợi ước tính khoảng hơn 300K người.

Tuy nhiên, ngay sau khi có thông báo hết vé, trên các trang giao dịch hoặc các group mua bán đã xuất hiện hàng loạt các bài đăng nhượng/ bán vé với giá trên trời. Thậm chí có giá vé tương đương khu vực VIP tại một concert chính thức. Việc ngang nhiên trục lợi này đang khiến nhiều người hâm mộ của BTS bức xúc. Mặt khác, nhiều fan vẫn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho một buổi diễn vốn dĩ là miễn phí, để được gặp mặt thần tượng.

Đây là concert miễn phí, nhưng ngay từ khi thông báo tổ chức, sự kiện này đã gây nên nhiều tranh cãi. Đầu tiên, chính là vấn đề liên quan tới địa điểm tổ chức. Ban đầu, sự kiện được dự tính sẽ diễn ra tại bãi đất trống ở nhà máy cũ Ilgwang eup - quận Gijang. Tuy nhiên, vì lo ngại vấn đề trật tự và an toàn sẽ không được đảm bảo, địa điểm đã thay đổi thành sân vận động Asiad Busan. Mặc dù có đến 72 lối ra vào, nhưng với con số 100K người sẽ đến concert, địa điểm này vẫn khó có thể đảm bảo sức chứa và an ninh.

Liên quan tới kinh phí tổ chức, chính quyền và ủy ban tổ chức sự kiện cho biết sẽ không chi trả bất kỳ chi phí nào liên quan đến concert, mặc dù mục đích của sự kiện là tạo điều kiện giúp thành phố Busan gia tăng vị thế. Kinh phí tổ chức concert khoảng 7 tỷ won (hơn 119 tỷ đồng) sẽ do tập đoàn HYBE cùng các nhà tài trợ khác chi trả. Việc này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong lòng người hâm mộ vì cho rằng BTS đang bị lợi dụng danh tiếng.

World Expo 2030 Busan Korea Concert BTS - Yet To Come sẽ được phát sóng vào ngày 15/10 trên đài JTBC (Hàn Quốc) và TBS (Nhật Bản). Concert cũng sẽ được phát trực tuyến trên các nền tảng Weverse, Zepeto và Naver Now.