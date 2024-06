Venom sắp tái xuất trong cuộc chiến mãn nhãn bậc nhất vũ trụ Spider-Man

HHT - Là ác nhân nhưng Venom/Eddie Brock lại rất được khán giả yêu thích sau hai phần phim riêng. Cuối năm nay, Venom sẽ phải đối mặt với kẻ thù lớn nhất trong phần phim cuối cùng và hoành tráng nhất về nhân vật này.

Sau chuyến “du lịch ngắn” sang MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) trong Spider-Man: No Way Home (2021), Eddie Brock giờ đây cùng Venom “hành hiệp trượng nghĩa” và “nhai đầu” hết đám tội phạm trong thành phố. Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chính phủ Mỹ đã phát hiện ra sự tồn tại của con quái vật ngoài hành tinh này.

Một tổ chức đặc nhiệm tiến hành săn đuổi Eddie. Anh chàng buộc phải trở thành kẻ đào tẩu, liên tục trốn chạy khỏi những cuộc truy quét liên tục. Nhiều cuộc đụng độ khốc liệt đã nổ ra giữa Venom và quân đội. Thế nhưng, đây chưa phải là rắc rối lớn nhất.

Những con quái vật gớm ghiếc bất ngờ xuất hiện tại nhiều nơi. Sự thật kinh hoàng được tiết lộ là hành tinh của chủng tộc Symbiote đã phát hiện ra Trái Đất và chuẩn bị cho cuộc xâm lăng tổng lực. Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, quê nhà của Venom có tên là Klyntar, do ác thần Knull xây dựng với âm mưu phá hủy toàn vũ trụ. Gã cũng là chủ nhân của thanh gươm sát thần Necrosword từng xuất hiện trong Thor: Love and Thunder. Nhiều lời đồn đoán cho rằng Knull chính là phản diện của Venom: The Last Dance.

Ngoài ra, trailer còn hé lộ một bí mật khác là Patrick Mulligan đã trở thành vật chủ của Toxin sau các sự kiện của Venom: Let There Be Carnage. Trên lý thuyết, Toxin là con của Carnage và cháu của Venom với sức mạnh còn lớn hơn cả hai. Đây có thể là vũ khí bí mật giúp Venom đối đầu với chính hành tinh của mình để bảo vệ nhân loại.

Venom: The Last Dance (Venom: Kèo Cuối) sẽ là phần phim có quy mô lớn nhất của Venom trong SSU (Vũ trụ Spider-Man của Sony) và sẽ ra mắt vào cuối tháng 10 để nói lời chia tay khán giả.