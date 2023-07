"VEX Robotics 2024" khởi động hành trình tìm 40 đội tuyển học sinh đi thi Robotics quốc tế

HHT - Mùa giải trước là 19 đội được chọn tham gia giải đấu quốc tế, thì ở Giải vô địch Quốc gia Vietnam VEX Robotics National Championship 2024, ban tổ chức nâng con số mục tiêu lên đến 40, mở ra cơ hội cho nhiều teen và tween hơn, cũng đặt "ngôi sao hy vọng" mang về nhiều giải thưởng quốc tế hơn cho nước nhà.

Mở rộng phạm vi cho teen THPT

Tiếp nối thành công của chương trình A Year of Robotics 2023, STEAM for Vietnam, Trung tâm Hoa Kỳ (trực thuộc Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam) và Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục khởi động A Year of Robotics 2024 và Giải vô địch Quốc gia Vietnam VEX Robotics National Championship 2024.

Giáo viên toàn quốc có thể tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu - Train the Trainers, gồm thư viện tài nguyên trực tuyến về khóa đào tạo, nội dung bài giảng, tài liệu từ VEX Robotics và các buổi đào tạo trực tuyến từ chuyên gia trong khuôn khổ Ngày hội khám phá STEAM "STEAMese Fesitval" vào tháng 8 tới.

Ở mùa giải trước, chương trình đào tạo Robotics cùng VEX IQ đã diễn ra thành công dành cho tween cấp Tiểu học và THCS. Mùa giải này, teen THPT cũng sẽ được trải nghiệm với chương trình đào tạo Nhập môn Lập trình Robotics với VEX V5, dự kiến tổ chức vào mùa Thu năm nay.

Gấp đôi đội thi quốc tế

Tháng 5/2023, lần đầu tiên có 19 đội tuyển Robotics của Việt Nam tham dự hạng mục VEX IQ tại giải vô địch Robotics lớn nhất thế giới, VEX Robotics World Championship 2023 tại Texas, Mỹ. Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về số lượng đội chơi quốc tế lớn nhất góp mặt. Lần đầu tiên tham gia này, Việt Nam giành được 5 giải thưởng.

Vì vậy, ở Giải vô địch Quốc gia Vietnam VEX Robotics National Championship 2024, ban tổ chức đặt mục tiêu cao gấp đôi, chọn ra 40 đội xuất sắc ở 2 hạng mục VIQRC và VRC đủ điều kiện để tham dự Giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2024. Số đội chơi tăng lên cũng mang theo kỳ vọng mang về nhiều giải thưởng hơn cho quốc gia.

Bài thi hấp dẫn

Giải vô địch Quốc gia Vietnam VEX Robotics National Championship 2024 có 2 hạng mục thi đấu: Hạng mục VIQRC sử dụng robot VEX IQ dành cho hoc sinh Tiểu học và THCS (dưới 15 tuổi), hạng mục VRC sử dụng robot VEX V5 dành cho học sinh THCS và THPT (dưới 19 tuổi).

Đề bài chính thức của mùa giải là Full Volume với hạng mục VIQRC và Over Under cho hạng mục VRC. Các đội chơi sẽ cùng nhau so tài ở nhiều thử thách như: Thử thách Liên minh, Thử thách điều khiển từ xa và Thử thách lập trình tự hành.

Đơn đăng ký tham gia chương trình đã được mở và sẽ chính thức khởi động vào tháng 9/2023, bắt đầu với chuỗi hoạt động giao lưu với các trường học trên cả nước. Teen và tween cũng sẽ được tham gia các workshop trong suốt chương trình để gặp gỡ chuyên gia để nâng skill.