Vì sao cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 không được sử dụng tên Hoa hậu Hòa bình?

HHT - Một trong những cuộc thi nhan sắc quốc gia thu hút nhất trong năm Miss Grand Vietnam 2024 đã chính thức khởi động. Cuộc thi năm nay có thể lệ và giải thưởng thế nào?

Công ty Sen Vàng, đơn vị năm bản quyền Miss Grand tại Việt Nam mới đây đã chính thức công bố thể lệ cũng như giải thưởng của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024.

Miss Grand Vietnam 2024 không giới hạn thí sinh tới từ bất kỳ tỉnh thành phố nào. Các cô gái tự tin với nhan sắc của mình, có độ tuổi từ 18 đến 28 tuổi theo đúng giấy tờ, không quan trọng là đẹp tự nhiên hay phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng giống như Miss Grand International, Top 5 cuối cùng cũng sẽ bao gồm Hoa hậu và 4 Á hậu, tất cả đều có vương miện riêng.

Giải thưởng dành cho tân Hoa hậu năm nay cũng như năm ngoái là 300 triệu đồng (thấp hơn 100 triệu đồng so với năm đầu tiên tổ chức). Các giải thưởng dành cho các Á hậu vẫn giữ nguyên: 200 triệu đồng cho Á hậu 1, 150 triệu đồng cho Á hậu 2, Á hậu 4 và 5 đều được nhận giải thưởng 100 triệu đồng.

Năm nay, ngoài các giải thưởng phụ như năm ngoái, cuộc thi cũng cập nhật thêm giải thưởng Grand Voice Award, giống với format cuộc thi Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam năm vừa rồi. Phần thi này sẽ giúp tìm ra thí sinh có giọng hát hay nhất.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam hiện tại cũng không được phép dùng tên tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam do có tranh chấp bản quyền với một đơn vị tổ chức khác. Hiện tại, do đang trong thời gian tranh chấp, chưa có quyết định chính thức nên không đơn vị nào được sử dụng tên tiếng Việt này.

Rất nhiều người đẹp được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand Vietnam 2024 như: Quán quân The Face Vietnam 2016 Phí Phương Anh, Quán quân Supermodel Me (Tôi là Siêu mẫu châu Á) 2021 Nguyễn Quỳnh Anh, Top 5 Miss Universe Vietnam 2023 Phạm Thị Anh Thư, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025 Vũ Thúy Quỳnh, Top 10 Vietnam’s Next Top Model 2016 Khloé Phương Nguyễn...