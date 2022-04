Vì sao "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bị "cấm cửa" tại Ả Rập Xê-út?

HHT - Trong khi các "fan cuồng Marvel" đang háo hức chờ ngày "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ra rạp thì tại Ả Rập Xê-út, bộ phim đã không qua được khâu kiểm duyệt và bị cấm chiếu vì giới thiệu tới khán giả nữ anh hùng Miss America - một nhân vật nổi tiếng thuộc cộng đồng LGBTQ+ của vũ trụ Marvel.

Theo nguồn tin mới đây, phần phim tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng nhà Marvel sẽ bị cấm chiếu ở Ả Rập Xê-út. Tin đồn này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và đã được chính thức xác nhận. Không chỉ thế, Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng bị cấm tại Qatar - một đất nước Trung Đông khác. Trong khi bộ phim vẫn đang được xem xét thảo luận chi tiết, các nguồn tin cho rằng quyết định này có liên quan đến yếu tố về cộng đồng LGBTQ+. Cụ thể, nhân vật mới America Chavez/Miss America do nữ diễn viên trẻ Xochitl Gomez đóng được cho là thuộc về cộng đồng lục sắc theo nguyên tác gốc của Marvel. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề mới bởi những thị trường như Ả Rập vốn "khắt khe" với những bộ phim có yếu tố đồng tính. Chỉ mới năm ngoái đây thôi, một phim khác của Vũ trụ Điện ảnh Marvel là Eternals cũng đã bị "cấm cửa" vì giới thiệu gia đình có 2 người bố của siêu anh hùng Phastos. Đa phần các bộ phim có chủ đề hoặc vấn đề liên quan đến LGBTQ+ đều không vượt qua được vòng kiểm duyệt. Vì thế, một vài biện pháp thay đổi đã được đối tác phát hành phim từ các quốc gia này đề xuất nhưng Disney (hãng chủ quản của Marvel Studios) đã từ chối vì muốn giữ đúng nội dung nguyên tác và tránh sự phân biệt trong nghệ thuật. Nhân vật America Chavez lần đầu xuất hiện trong loạt phim hoạt hình đặc biệt Marvel Rising, nhưng Doctor Strange in the Multiverse of Madness đánh dấu lần đầu lên sóng màn ảnh rộng của cô "bằng xương bằng thịt". Với sức mạnh và độ bền siêu phàm, Chavez có khả năng đi xuyên qua đa vũ trụ đến những thực tại khác. Hiện tại nhân vật này đang được không ít fan Marvel kỳ vọng sẽ mang đến nhiều điều đột phá cho phần phim mới và cả tương lai của MCU.

Thảo Nguyên

Theo nhiều nguồn tin