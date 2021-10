Vì sao khán giả lại lo lắng khi Hoa hậu H'Hen Niê nhận lời làm HLV “The Next Face”?

HHT - Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê đã nhận lời mời làm huấn luyện viên chương trình tìm kiếm người mẫu “The Next Face”. Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận chia làm nhiều hướng.

Chương trình mới The Next Face Vietnam 2021 đang khiến khán giả bất ngờ khi công bố danh tính vị giám khảo đầu tiên ngồi vào chiếc ghế nóng quyền lực, đó chính là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê.

Được biết đây là chương trình truyền hình thực tế nhằm phát hiện và đào tạo những gương mặt người mẫu thế hệ 4.0. Những người mẫu này không chỉ sở hữu ngoại hình sáng cùng các kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp mà còn phải có sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ về việc lần đầu tiên thử sức ở một vai trò mới, Hoa Hậu H’Hen Niê cho biết: "H’Hen Niê rất cảm ơn BTC chương trình The Next Face Vietnam đã tin tưởng lựa chọn H’Hen vào vị trí huấn luyện viên cho mùa đầu tiên của chương trình. H’Hen rất mong đón nhận sự ủng hộ của khán giả để H’Hen có thể hoàn thành tốt vai trò này, giúp chương trình tìm ra được gương mặt xứng đáng cho vị trí Quán quân của The Next Face Vietnam mùa đầu tiên."

Nhiều khán giả tin tưởng vào bề dày kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường nhan sắc lớn cũng như kinh nghiệm chuyên môn về nghề người mẫu và đặc biệt là cách để xây dựng hình ảnh trước công chúng của Hoa hậu H’Hen Niê.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người lo ngại Hoa hậu H’Hen Niê sẽ dính vào drama không đáng có bởi từ trước đến nay, H’Hen Niê thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, xuất hiện với những hình ảnh bình dị, đời thường, không scandal nên được công chúng yêu thương gọi là "Hoa hậu quốc dân".

- Thật sự lo cho H'Hen khi đảm nhận vai trò mentor của chương trình truyền hình thực tế. Vì phía quay dựng luôn cắt ghép, edit sao cho chương trình kịch tính, drama nhằm hút khán giả. Nếu Hen xử lý truyền thông không khéo sẽ rước thêm một rổ anti-fan.

- Mình nghĩ rằng đây là một quyết định mạo hiểm của H'Hen Niê. Các chương trình truyền hình thực tế đã khiến nhiều nghệ sĩ phá mất hình tượng của mình.

- Chắc H'Hen Niê sẽ đảm nhận vai trò mentor hiền còn chương trình sẽ tìm thêm mentor ác hoặc pha lẫn thiện/ác nhỉ?