Vì sao tàn dư của bão Yagi “hồi sinh”, nó được nhận định có những khả năng nào?

HHT - Mưa bắt đầu giảm ở miền Bắc nước ta và tại một số địa phương, nước bắt đầu rút. Khi nước rút và tình trạng ngập lụt giảm, người dân cần lưu ý những nguyên tắc nào để đảm bảo an toàn?

HHT - Mực nước nhiều con sông tại miền Bắc đang ở mức cao mà đợt mưa vẫn chưa dừng lại, nên nhiều địa phương đang và có nguy cơ bị ngập lụt. Vậy người dân nên làm những gì để giữ an toàn tối đa?

HHT - Bão Yagi đã suy yếu rồi tan dần nhưng miền Bắc nước ta vẫn đang có mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to đến rất to. Vậy đợt mưa này có phải do ảnh hưởng của bão Yagi không, và nếu phải, tại sao bão tan rồi vẫn còn mưa nhiều như vậy?