Vi vu Hàn Quốc cùng “XO, Kitty”: Địa điểm thực tế sau những thước phim lung linh

HHT - Có một Seoul (Hàn Quốc) rất đẹp trong “XO, Kitty”. Và đây là các địa điểm thực tế Netflix đã ghé qua ghi hình các cảnh phim!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trường tư thục KISS

Không còn là nhân vật phụ trong To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy), cô út nhà Song Covey - Kitty đã có câu chuyện của riêng mình trong XO, Kitty. Lần này, Kitty đã đi nửa vòng Trái Đất đến Hàn Quốc, theo học tại Trường Tư thục Hàn Quốc ở Seoul (Korean Independent School of Seoul, viết tắt KISS). KISS không chỉ là ngôi trường nơi bạn trai của Kitty - Dae, đang theo học; mà đây còn là ngôi trường năm xưa mẹ của Kitty học tập.

Trường tư thục KISS không có thật ngoài đời, nhưng nơi ghi hình lại có thật, đó là trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Kaywon. Các cảnh quay toàn cảnh bên ngoài của KISS đều được quay tại đây. Tuy nhiên, các cảnh quay trong nhà thì có một số phân cảnh được ghi hình ở một số địa điểm khác.

Hội trường biểu diễn của KISS

Trong XO, Kitty, có phân cảnh Kitty phải biểu diễn một tiết mục văn hóa cổ truyền Hàn Quốc. Nơi Kitty cùng các bạn biểu diễn là tại Hội trường Độc lập Hàn Quốc ở Cheonan. Đây là một bảo tàng lịch sử nơi mọi người có thể đến tìm hiểu về lịch sử Hàn Quốc, hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là nơi có cơ sở triển lãm lớn nhất ở Hàn Quốc, với tổng diện tích sàn là hơn 23 ngàn mét vuông.

Thư viện của KISS

Kitty từng bị phạt cùng với bạn bè tại thư viện trong trường tư thục KISS. Thư viện đầy ắp sách, sang - xịn - mịn, khiến ai nhìn cũng mê mẩn. Bối cảnh xịn sò như vậy vì địa điểm quay thực sự của các cảnh này là Thư viện Quốc gia Hàn Quốc ở Sejong. Netflix tiết lộ dàn diễn viên đã quay các cảnh ở đây trong hai tiếng đồng hồ.

Không chỉ gây ấn tượng với khả năng lưu trữ 3,3 triệu cuốn sách và tài liệu số hóa, Thư viện Quốc gia Hàn Quốc còn nổi tiếng bởi kiến trúc đặc biệt. Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống một cuốn sách cong cong và được nâng lên ở hai đầu.

Tiệc chào mừng tại KISS

Khi Kitty vừa đến Hàn Quốc, cô đã được tham gia buổi tiệc chào mừng của trường KISS. Bữa tiệc được quay tại Dongdaemun Design Plaza, nằm trên con phố mua sắm nổi tiếng Dongdaemun. Nhìn bên ngoài, Dongdaemun Design Plaza trông giống một tàu vũ trụ. Bên trong, nơi đây có hội trường nghệ thuật, bảo tàng, quảng trường, công viên, các quầy hàng hấp dẫn…

Sân bay Quốc tế Incheon

Sân bay Quốc tế Incheon là nơi khởi đầu và cũng là nơi kết thúc cho giấc mơ Hàn Quốc của Kitty. Sân bay Quốc tế Incheon có thật, nhưng một số cảnh trong XO, Kitty thì được quay ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc - như cảnh sân bay ở cuối phim.

Cửa hàng Yuri mua sắm

Lần đầu tiên Kitty gặp Yuri là khi cô tiểu thư giàu có này đang đi mua sắm trước ngày đầu tiên nhập học. Cửa hàng nơi Yuri mua sắm được quay ở Stylenanda Pink Hotel ở Myeongdong, một tòa nhà nổi bật trong khu mua sắm nổi tiếng nhất ở Seoul. Tòa nhà có màu hồng đặc trưng, bên trong có các tầng bán mỹ phẩm, quần áo, cà phê…

Cung đường đi bộ đường dài

Cậu bạn thân Q của Kitty có một câu lạc bộ đi bộ đường dài (Hiking) trong XO, Kitty. Trong một phân cảnh, Kitty vì muốn nói chuyện với Dae nên cũng đã tham gia một buổi hoạt động của câu lạc bộ này theo gợi ý của Q.

Cung đường mà câu lạc bộ Hiking của Q đã đi nằm trong đài tưởng niệm Seojangdae ở Hàn Quốc, vốn là một sở chỉ huy quân sự khi nó được thành lập vào những năm 1700.

Siêu thị Hanaro

Để chuẩn bị cho bữa tiệc dành cho các du học sinh đến Hàn Quốc trong lễ Chuseok, Kitty đã đi siêu thị để mua nguyên liệu. Tại đây, Kitty đã gặp Min Ho, người cũng đang đi mua sắm và sau đó đã vào bếp phụ Kitty nấu nướng cho bữa tiệc. Nơi quay hình của cảnh này là siêu thị thật, có tên là siêu thị Hanaro.

Bữa tiệc của Min Ho

Min Ho đã tổ chức một bữa tiệc rất hoành tráng trong một phân cảnh của XO, Kitty. Đây cũng là nơi đánh dấu vài bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện: Kitty thấy mình có những cảm xúc mới mẻ dành cho Yuri.

Nơi Min Ho tổ chức tiệc trong phim được gọi là Rubik, một club tiếng tăm. Nhưng club Rubik ngoài đời không có thật, các cảnh quay được thực hiện tại Paradise City Resort, trong một không gian chơi nhạc jazz (jazz Lounge).

Cầu khóa tình yêu

Cầu khóa tình yêu là nơi đầu tiên mà Kitty và Dae gặp nhau trong To All The Boys: Always and Forever, khi Kitty cùng cả nhà sang Hàn Quốc du lịch. Và trong XO, Kitty, Kitty và Dae đã cùng trở lại nơi ghi dấu tình yêu này.

Đây là địa điểm có thật và rất nổi tiếng, đặc biệt là đối với các cặp đôi. Tháp N Seoul - còn gọi là Tháp Namsan Seoul có hướng nhìn toàn cảnh thành phố Seoul. Các cặp đôi thường ghi tên mình lên ổ khóa, rồi gắn chiếc khóa đó lên để cầu nguyện cho tình yêu vĩnh cửu.