Video bão số 2 gây gió giật dữ dội 38 mét/giây khi đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc)

HHT - Cơn bão số 2 (bão Prapiroon) không chỉ có đường đi phức tạp hơn dự báo, mà về cường độ, nó cũng mạnh hơn các dự báo ban đầu. Khi đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió của bão số 2 lên tới 100 km/h, gió giật hơn 130 km/h. Một người dân ở đây đã ghi được video gió dữ dội vào thời điểm bão đổ bộ nơi này.

Sáng nay, 23/7, vị trí tâm bão số 2 (Prapiroon) ở trên vùng biển khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ cho biết, bão số 2 di chuyển chậm (khoảng 13 km/h) trong 6 tiếng vừa qua, gây sóng cao nhất lên tới 7 mét.

Cả đường đi lẫn sự phát triển của bão số 2 đều phức tạp hơn các dự báo ban đầu của các đài khí tượng lớn. Rạng sáng hôm qua, khi bão số 2 đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc), nó cũng mạnh hơn dự báo. Nhiều thành phố ở tỉnh Hải Nam đã có lượng mưa vượt 100 mm, theo Xinhua.

Những vùng bờ biển của đảo Hải Nam đã có gió giật rất mạnh, với sức gió giật mạnh nhất ghi nhận được ở thành phố Vạn Ninh lên tới 38,2 mét/giây (137,5 km/h), là gió cấp 13.

Rời đảo Hải Nam, bão số 2 vào Vịnh Bắc Bộ, tăng cấp và đi về phía tỉnh Quảng Ninh nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo, lúc sáng sớm nay, ở Đầm Hà (Quảng Ninh) ghi nhận gió cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 9 (75 - 88 km/h). Trong bản tin lúc 8h, Trung tâm cũng nhận định sáng nay, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (còn hiện tại trên ứng dụng Zoom Earth, dùng thông tin từ JTWC, vẫn ghi là bão).

Do ảnh hưởng của bão số 2 (hoặc áp thấp nhiệt đới do bão số 2 suy yếu mà thành), từ sáng nay đến ngày mai, miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, có thể gây ngập lụt, người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nên lưu ý tránh đi qua những nơi bị ngập, những lúc có gió mạnh thì không nên ra ngoài.