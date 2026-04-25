Video hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11 nhảy cầu ở Nghệ An

Lê Linh

HHTO - Một đoạn video ghi lại hành động dũng cảm của hai nam sinh khi lao xuống sông cứu người đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Sự việc xảy ra vào sáng 25/4 tại khu vực cầu treo Tân An, xã Tân An, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, một nữ sinh lớp 11 bất ngờ nhảy từ cầu xuống sông Hiếu trong trạng thái tinh thần không ổn định.

Phát hiện sự việc, hai nam sinh là Nguyễn Viết Huy (lớp 12) và Đặng Bá Tuấn Anh (lớp 10), cùng học tại Trường THPT Tân Kỳ 3, đã lập tức lao xuống sông để ứng cứu. Bất chấp dòng nước chảy, cả hai nhanh chóng tiếp cận, phối hợp đưa nữ sinh vào bờ an toàn.

Hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11.

Sau khi được cứu, nữ sinh được người dân hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, sức khỏe dần ổn định. Theo nhà trường, nguyên nhân ban đầu được cho là do nữ sinh gặp vấn đề về tình cảm dẫn đến hành động bột phát.

Đại diện nhà trường cho biết sẽ tuyên dương hành động dũng cảm của hai nam sinh, đồng thời phối hợp với gia đình để hỗ trợ tâm lý cho nữ sinh, giúp sớm ổn định và quay trở lại việc học.

Sự việc không chỉ gây xúc động bởi tinh thần dũng cảm của hai học sinh, mà còn là lời nhắc về sự cần thiết của việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần của lứa tuổi học đường, nhất là trong những tình huống dễ dẫn đến hành động tiêu cực nếu không được chia sẻ, hỗ trợ kịp thời.

Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
