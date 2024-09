VMAs 2024: Taylor Swift kỷ lục nối tiếp kỷ lục, Sabrina Carpenter - Chappell Roan tranh tài

HHT - Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2024 đã diễn ra vào sáng ngày 12/9 (theo giờ Việt Nam) tại New York. Chương trình năm nay mang đến một bữa tiệc âm nhạc đáng nhớ, đánh dấu kỷ niệm 40 năm của VMAs.

Taylor Swift tiếp tục phá kỷ lục

Taylor Swift tiếp tục là nhân vật được mong chờ nhất đêm nay. BTC VMAs 2024 thậm chí còn chuẩn bị sẵn máy quay riêng để bắt trọn mọi nhất cử nhất động của cô trong đêm trao giải. Video livestream cận cảnh nữ ca sĩ có lúc thu hút tới hơn 33 nghìn lượt xem.

Taylor Swift mang về 7 cúp Moon-man, trong đó hạng mục lớn nhất Video Of The Year (Video ca nhạc của năm) với MV Fortnight. Nữ ca sĩ chia sẻ cô vô cùng tận hưởng thời gian biên kịch và đạo diễn MV. Cô không quên gửi lời cảm ơn các cộng sự và đặc biệt là bạn trai Travis Kelce.

Thành tích trên tiếp tục củng cố danh hiệu nghệ sĩ đạt được nhiều giải thưởng Video Of The Year nhất trong lịch sử VMAs của Taylor Swift: 2015 - Bad Blood, 2019 - You Need To Calm Down, 2022 - All Too Well: The Short Film, 2023 - Anti-Hero, 2024 - Fortnight. Cô cũng vượt qua Beyoncé, trở thành nghệ sĩ thắng nhiều giải VMAs nhất trong lịch sử với 30 cúp.

Katy Perry được vinh danh

Katy Perry được vinh danh với giải thưởng danh giá MTV Video Vanguard Award, ghi nhận sự đóng góp của cô cho nghệ thuật video âm nhạc qua nhiều năm. Nữ ca sĩ treo người lơ lửng trên không trung, trình diễn một liên khúc những bản hit đình đám trong sự nghiệp như Dark Horse, California Gurls, Teenage Dream, Firework...

Nhận chiếc cúp Moon-man danh giá từ chồng, tài tử Orlando Bloom, Katy Perry không giấu nổi hạnh phúc. Cô gửi lời cảm ơn tới ê-kíp, các KatyCat, cộng đồng lục sắc, chồng và con gái Daisy. Cũng trong buổi lễ, cô cũng được vinh danh với giải thưởng Màn trình diễn biểu mang tính biểu tượng nhất lễ trao giải VMAs với Roar.

Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyla cạnh tranh sớm

Ba cái tên sáng giá cho kèn vàng Grammys Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm sau đã có màn cạnh tranh sớm tại VMAs 2024.

Sabrina Carpenter mang bộ ba hit Espresso, Please Please Please và Taste với concept người ngoài hành tinh mới lạ. Cô xuất sắc rinh về giải thưởng Song of The Year (Ca khúc của năm) với Espresso.

Chappell Roan đốt cháy sân khấu VMAs theo đúng nghĩa đen với màn trình diễn ca khúc Good Luck, Babe!. Ngay sau đó, nữ ca sĩ được trao giải thưởng Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất). Cô không giấu nổi sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ.

Tyla tiếp nối chuỗi thành công của ca khúc Water với giải thưởng Best Afrobeats (Ca khúc Afrobeat xuất sắc nhất). Nữ ca sĩ cũng đã chiến thắng hạng mục tương tự tại mùa giải Grammys 2024, một lần nữa khẳng định tài năng của cô nàng.

LISA "ăn không để lại vụn"

Trở lại VMAs 2024, LISA mang đến màn trình diễn liên khúc Rockstar và New Woman. Cô nàng đốt cháy sân khấu với vũ đạo điêu luyện, khả năng làm chủ sân khấu cực đỉnh.

LISA đốt cháy sân khấu VMAs 2024 với New Woman và Rockstar.

LISA cũng xuất sắc rinh về giải thưởng Best K-Pop (Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất) với Rockstar. Thành viên nhóm BLACKPINK là nghệ sĩ solo đầu tiên thắng giải thưởng này 2 lần.