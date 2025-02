Vợ chồng Phương Nga - Bình An và "đường đua" mùa Tết, chiến thắng thuộc về ai?

HHT - Bình An và Phương Nga chăm chỉ "tiểu phẩm" mùa Tết với màn hơn thua đầy thú vị trong "cuộc chiến việc nhà" nhưng kết quả vốn đã rõ ngay từ đầu.

Cặp đôi Bình An và Phương Nga khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười khi chia sẻ những câu chuyện đầy thú vị mùa Tết, mà bất kỳ ai đã kết hôn cũng dễ dàng nhận ra mình trong đó.

Mới đây, Á hậu Phương Nga đã đăng bức ảnh "dìm" chồng khi anh đang ngủ. Một số fan đùa rằng liệu có phải cô nàng "ghim" chuyện chồng bắt mình dọn nhà nên tranh thủ trả đũa trong lúc anh đang say giấc nồng?

Bức hình này khiến netizen nhớ lại những pha "hơn thua" nhau của đôi vợ chồng suốt dịp Tết. Cùng với những con số đăng kèm caption, người hâm mộ dễ dàng nhận ra họ đang ganh đua nhau xem ai sẽ là người thắng trong cuộc "đọ sức" nội trợ mùa Tết.

Ngày 29 Tết, Bình An chia sẻ bức ảnh vợ đang lau nhà và rửa bát, kèm theo dòng chú thích "Thắng đời 2-0". Nối tiếp dòng sự kiện, anh cũng cho biết phần thắng cuối cùng thuộc về "đội Phú Thọ" là mình.

Tuy nhiên, niềm vui của Bình An chưa kéo dài lâu, khi vừa hết Tết, vị trí "nội trợ" nhanh chóng được hoán đổi. Bình An trở thành người miệt mài rửa chén trong bếp, trong khi cô vợ xinh đẹp tận hưởng việc làm đẹp. Cộng đồng mạng thích thú bình luận: "Anh thắng mỗi mùa Tết nhưng thua cả một đời rồi anh An ơi!".

Trước đó, cặp đôi còn khiến fan cười ra nước mắt khi cà khịa nhau về việc Bình An đóng phim tình cảm và có cảnh thân mật với nữ chính. Phương Nga nhanh chóng "dỗi nhẹ". Tuy nhiên chỉ một ngày sau đó, họ lại trở nên thân thiết, cùng nhau chụp những bức ảnh đón Tết vui vẻ.

Là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Việt, đời sống hôn nhân của Bình An và Phương Nga luôn thu hút sự chú ý. Không giấu diếm chuyện đời tư, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống gia đình, thậm chí không ngần ngại "dìm hàng" nhau trên mạng xã hội.