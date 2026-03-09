Sao Việt khoe tin vui: Hòa Minzy, Hoàng Dũng giấu kỹ, fan không tin Khởi My đám cưới

Hoàng Dũng - Khánh Linh

Hòa chung không khí hạnh phúc của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ xác nhận đã kết hôn từ 6 năm trước - cùng vợ Khánh Linh. Màn công khai của Hoàng Dũng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi trước nay fan vẫn biết anh và "nửa kia" đang hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên không "soi" được dấu hiệu đã "về chung một nhà".

Hoàng Dũng cho biết sắp tới sẽ hé lộ thêm nhiều thông tin về "nửa kia".

Hoàng Dũng tiết lộ anh đã tổ chức đám hỏi vào ngày 6/1/2020 và là cặp đôi đăng ký kết hôn đầu tiên tại phường trong năm đó. Đám cưới riêng tư của giọng ca Chờ Anh Nhé cũng đã diễn ra vào đầu năm nay. Chia sẻ về vợ, Hoàng Dũng dành tất cả sự trân trọng, biết ơn cho người "hậu phương" đã giúp anh làm những điều bản thân chưa từng nghĩ đến: Tìm hạnh phúc riêng, phát hành bài Nàng Thơ, ra mắt album, làm concert.

Hòa Minzy - Văn Cương

Những ngày qua, mối tình bắt đầu từ tình đồng chí trên thao trường đến bạn đồng hành trên đường đời của Hòa Minzy - Văn Cương khiến khán giả đắm chìm vì "hạnh phúc lây". Bởi lẽ, kể từ khi xác nhận chia tay bạn trai cũ vào năm 2022, Hòa Minzy vẫn duy trì hình ảnh "độc thân vui tính". Thậm chí, cho đến ngày cô "úp mở" giới thiệu người ấy trên nền nhạc đám cưới - một ca khúc đặt cô đặt riêng từ Tuấn Cry vào năm 2024, với nội dung cô dâu Bắc lấy chồng bộ đội - khán giả vẫn nghĩ đây chỉ là bạn diễn trong MV Ngày Về Anh Cưới Em sắp ra mắt.

Đến chiều 7/3, "hồ sơ cá nhân" xứng đôi vừa lứa, như sinh ra để dành cho nhau của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân, mạng xã hội bùng nổ, bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng vượt mốc 1 triệu lượt thích. Theo "kịch bản đám cưới" được Hòa Minzy hội ý cùng con trai - bé Bo - đám cưới của cô có thể sẽ diễn ra vào cuối năm 2027.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Sáng 9/7/2019, Đông Nhi chính thức xác nhận cô được Ông Cao Thắng cầu hôn sau 10 năm bên nhau. Mối tình thập kỷ được gói gọn trong bức ảnh Đông Nhi một tay khoát vai Ông Cao Thắng, một tay khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh khiến bạn bè, đồng nghiệp "đứng ngồi không yên". Vậy là sau thời gian bị "giục cưới" hay "dành cả thanh xuân đi ăn cưới", fan thở phào khi cặp đôi cũng trở thành nhân vật chính sau khi Đông Nhi xác nhận: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu".

Đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng diễn ra vào ngày 9/11/2019 tại bãi biển Phú Quốc, dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên và đông đảo sao Việt. Sau nhiều năm, tổ ấm nhỏ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng hiện đang rộn ràng, luôn tràn ngập tiếng cười cùng hai con gái xinh xắn là Winnie và Hannie.

Hôn lễ được tổ chức bên bãi biển, "săn hoàng hôn" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Khởi My - Kelvin Khánh

Mặc dù Kelvin Khánh và Khởi My thông báo về "đám cưới thế kỷ" của mình diễn ra vào 24/11/2017 song những hình ảnh "anh mặc vest em thì váy cô dâu" được tung ra từ 23/11 khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Trong không gian ấm cúng, riêng tư tại nhà, cô dâu Khởi My và chú rể Kelvin Khánh đã tổ chức lễ cưới, trước sự chứng kiến người thân và bạn bè thân thiết.

Đặc biệt, dù được fan "đẩy thuyền" suốt nhiều năm nhưng khoảnh khắc Kelvin Khánh livestream chia sẻ về đám cưới hay hình ảnh cả hai chọn rước dâu bằng mô-tô lại khiến fan đinh ninh cặp đôi đang thực hiện MV âm nhạc. Đến bây giờ, khi nhắc lại đám cưới của cặp đôi, nhiều khán giả vẫn không quên cảm giác "sốc ngang sốc dọc": "Ngày đó tui còn nhớ thấy Kelvin Khánh live tui còn nghĩ chắc quay phần 3 - 4 MV Gửi Cho Anh".

Diệu Nhi - Anh Tú Atus

Bức ảnh "đèo em lên phường" nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của Anh Tú Atus - Diệu Nhi vào cuối tháng 8/2022 từng khiến khắp cõi mạng dậy sóng. Sau nhiều năm chọn yêu nhau thầm lặng, màn "đánh úp" không xe hơi, áo váy lụa là mà chỉ là những bộ đồ giản dị, cực "nhây" theo đúng phong cách của Diệu Nhi khiến khán giả thích thú. Đặc biệt, phong cách ăn mừng ngày "nên vợ thành chồng" của Diệu Nhi - Anh Tú Atus còn trở thành mẫu ảnh được nhiều sao Việt đua nhau cosplay cho vai nam chính - nữ chính đầy hài hước.

Viết cái kết có hậu cho hành trình 7 năm bên nhau, đám cưới cổ tích của cặp đôi hot nhất nhì V-Biz được tổ chức vào ngày 10/10/2022.

Puka - Gin Tuấn Kiệt

Liên tục "úp mở" nhưng chọn cách phủ nhận mối quan hệ mỗi khi được khán giả "hỏi thăm", tối 6/9/2023, trong ngày sinh nhật của mình, Gin Tuấn Kiệt bất ngờ công khai cầu hôn thành công Puka. Bức ảnh khoe nhẫn cầu hôn tràn ngập niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ khiến netizen vừa ngỡ ngàng vừa vỡ òa vui mừng. Puka cho biết Gin Tuấn Kiệt đã cầu hôn cô vào ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau nhưng đến sinh nhật của Gin Tuấn Kiệt mới công khai.

Bức ảnh "đánh dấu chủ quyền" của cặp đôi "chị em" Puka - Gin Tuấn Kiệt sau 4 năm bên nhau kín tiếng.

Sau đó, chuỗi đám cưới linh đình của Puka - Gin Tuấn Kiệt diễn ra tại Đồng Tháp, Khánh Hòa và TP.HCM, tiếp tục "phủ sóng" mạng xã hội. Hiện cặp đôi đang có cuộc sống viên mãn cùng một nhóc tì chào đời năm 2025.