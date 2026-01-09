VSAR - Nơi teen đam mê công nghệ, thỏa sức sáng tạo với STEM, AI và Robotics

HHTO - Giải vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) là sân chơi khoa học - công nghệ quy mô toàn quốc, được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và robotics trong trường học. Không chỉ dành cho những học sinh “chuyên công nghệ”, VSAR mở ra cơ hội tham gia cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Học sinh yêu thích công nghệ, sáng tạo và trải nghiệm thực hành

VSAR (Vietnam STEM, AI and Robotics) là Cuộc thi vô địch quốc gia về STEM, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc. Cuộc thi được tổ chức thường niên, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận sớm với công nghệ hiện đại thông qua các hoạt động thực hành như lập trình, thiết kế robot và xây dựng dự án STEM. Không chỉ là sân chơi tranh tài, VSAR còn giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, làm việc nhóm và ứng dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đối tượng trung tâm của VSAR là học sinh phổ thông từ Tiểu học đến THPT có niềm yêu thích với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Cuộc thi tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận sớm với lập trình, robotics và trí tuệ nhân tạo thông qua các thử thách mang tính thực hành, ứng dụng cao.

VSAR không đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng chuyên sâu ngay từ đầu. Nhiều nội dung thi được thiết kế phù hợp cho cả những học sinh mới làm quen với STEM, AI và Robotics, giúp các bạn học sinh từng bước hình thành tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần sáng tạo. Đây cũng là sân chơi phù hợp với những học sinh yêu thích lắp ráp, chế tạo, lập trình hoặc mong muốn áp dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tế.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề "Năng lượng cho tương lai".

Học sinh có định hướng theo đuổi các ngành kỹ thuật - công nghệ

VSAR đặc biệt phù hợp với những học sinh có định hướng theo đuổi các ngành học liên quan đến công nghệ thông tin, kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và khoa học dữ liệu trong tương lai. Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội trải nghiệm quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai sản phẩm công nghệ - những kỹ năng quan trọng của lao động trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, việc tham gia VSAR giúp học sinh làm quen với môi trường làm việc nhóm, tư duy dự án và kỹ năng trình bày ý tưởng trước hội đồng chuyên môn. Đây được xem là hành trang cần thiết đối với học sinh khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các sân chơi công nghệ trong nước và quốc tế.

Nhà trường, giáo viên và phụ huynh quan tâm đổi mới giáo dục

Không chỉ mang lại lợi ích cho học sinh, VSAR còn là sân chơi thiết thực đối với giáo viên, nhà trường và phụ huynh. Cuộc thi giúp giáo viên tiếp cận các phương pháp dạy học STEM hiện đại, cập nhật xu hướng công nghệ mới và tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong quá trình giảng dạy.

Với phụ huynh, VSAR là cơ hội để con em phát triển toàn diện, không chỉ học kiến thức lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy thực tiễn và tinh thần hợp tác. Từ góc độ nhà trường, cuộc thi góp phần xây dựng môi trường học tập sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Với cách tiếp cận linh hoạt, nội dung đa dạng và tính ứng dụng cao, VSAR được đánh giá là sân chơi phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, góp phần lan tỏa giáo dục STEM, AI và robotics trong cộng đồng học đường, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ cho tương lai số.

Đăng ký tham gia ngay hôm nay tại đây.