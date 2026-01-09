Kỳ thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2026: Học sinh cần thay đổi cách học để vượt “cửa ải” mới

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2026 không chỉ là cuộc đua điểm số, mà còn là phép thử lớn với năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh lớp 9. Những điều chỉnh trong cách ra đề và tổ chức tuyển sinh đang đặt ra yêu cầu mới: Học sinh không thể học thuộc, ôn tủ như trước.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tiếp tục giữ 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Tuy nhiên, thay vì kiểm tra thuần túy kiến thức, đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Không còn “học thuộc là đủ”

Điểm thay đổi rõ nét nhất nằm ở cách tiếp cận đề thi. Với môn Ngữ văn, đề không chỉ yêu cầu tái hiện kiến thức hay phân tích tác phẩm theo khuôn mẫu, mà chú trọng kỹ năng đọc hiểu, viết và bày tỏ quan điểm cá nhân. Điều này đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy độc lập, diễn đạt mạch lạc, thay vì học thuộc văn mẫu.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm học trước. (Ảnh minh họa từ Internet)

Ở môn Toán, các bài toán gắn với tình huống thực tế được đưa vào nhiều hơn, yêu cầu thí sinh biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề. Việc chỉ luyện dạng bài quen thuộc, làm theo “công thức có sẵn” sẽ khó mang lại lợi thế.

Môn Ngoại ngữ cũng không còn dừng ở việc kiểm tra từ vựng hay ngữ pháp đơn lẻ, mà hướng tới đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh cụ thể, đọc hiểu và viết cụm từ phù hợp.

Áp lực gia tăng, nhưng không phải không có phương pháp

Với nhiều học sinh lớp 9, kỳ thi lớp 10 năm 2026 được xem là áp lực hơn khi đề thi đòi hỏi tư duy toàn diện. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để học sinh học thật, hiểu thật, thay vì chạy theo mẹo làm bài hay học tủ.

Thực tế cho thấy, những học sinh có thói quen đọc sách, rèn kỹ năng tự học, luyện viết và thường xuyên làm bài tập vận dụng sẽ có lợi thế rõ rệt. Việc ôn tập không chỉ diễn ra trong giai đoạn “nước rút”, mà cần được chuẩn bị từ sớm, thông qua quá trình học tập nghiêm túc ngay trên lớp.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Bên cạnh đổi mới đề thi, công tác tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo hướng linh hoạt. Ngoài hình thức thi tuyển áp dụng với phần lớn các trường THPT công lập, một số khu vực đặc thù có thể kết hợp xét tuyển dựa trên kết quả học tập và các tiêu chí phù hợp.

Cách làm này nhằm giảm áp lực cạnh tranh quá lớn ở một số địa bàn, đồng thời giúp phân bổ học sinh hợp lý hơn giữa các trường.

Phụ huynh cũng cần thay đổi tư duy đồng hành

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng được khuyến nghị điều chỉnh cách đồng hành cùng con. Việc đặt nặng điểm số hoặc ép con học theo lối cũ có thể khiến học sinh thêm căng thẳng. Thay vào đó, phụ huynh cần tạo điều kiện để con rèn kỹ năng đọc hiểu, tư duy logic và quản lý thời gian học tập hiệu quả.

Kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 vì thế không đơn thuần là một kỳ tuyển sinh, mà là bước chuyển quan trọng trong cách đánh giá năng lực học sinh. Khi “luật chơi” đã thay đổi, người học cũng buộc phải thay đổi để thích ứng - bằng việc học sâu, học hiểu và học chủ động hơn.