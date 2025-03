Vụ Baby Three bị nghi in "đường lưỡi bò": Cục Quản lý thị trường TP.HCM vào cuộc

HHT - Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin về sản phẩm Baby Three cũng như chỉ đạo các đội quản lý thị trường ở các quận, huyện giám sát, kiểm tra về nguồn hàng sản xuất, nhập khẩu, phân phối.

Đồ chơi Baby Three là dòng thú nhồi bông được đóng gói dưới dạng hộp mù, ra mắt vào tháng 5/2024 tại Trung Quốc. Người mua không biết trước nhân vật mình nhận được, tạo sự tò mò và hứng thú.

Mỗi mẫu Baby Three có thiết kế khác nhau, lấy cảm hứng từ động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo... Sản phẩm nhanh chóng trở thành trào lưu tại Việt Nam nhờ thiết kế mắt độc lạ, với nhiều phiên bản hải sản, cổ tích, 12 con giáp, thỏ thị trấn...

Tuy nhiên, đến ngày 5/3/2025, streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng) đăng bài tuyên bố ngừng bán Baby Three, vì phát hiện hình ảnh gây tranh cãi trong thiết kế bọng mắt, nước mắt của sản phẩm.

Trích bài đăng của ViruSs: "Chính thức dừng nhập và bán Baby Three, do phát hiện Baby Three Thỏ Thị Trấn V2 xuất hiện hình ảnh nhạy cảm. Mặc dù thu nhập từ sản phẩm này rất tốt, nhưng đất nước là ưu tiên hàng đầu. Cảm ơn anh chị đối tác và seller vì đã ủng hộ quyết định này".

Đáng chú ý, tài khoản TikTok Ăn Cùng Bà Tuyết (2,6 triệu lượt theo dõi) đăng tải video tiêu hủy hàng trăm con Baby Three, thu hút 10,2 triệu lượt xem, 430K bình luận.

Phía Công ty DaPiaoLiang - đơn vị sản xuất và phân phối Baby Three đã lên tiếng phản hồi, cho rằng thiết kế chỉ là bức vẽ nghệ thuật ngẫu nhiên, dựa trên phong cách trừu tượng và giả tưởng, không phản ánh biểu tượng hay địa lý cụ thể. Đơn vị này kêu gọi cộng đồng nhìn nhận sáng tạo nghệ thuật một cách hợp lý và tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, phản hồi này không làm giảm làn sóng quay lưng từ phía người tiêu dùng Việt Nam.

Ngày 10/3, theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về sản phẩm trên cũng như chỉ đạo các đội quản lý thị trường ở các quận, huyện giám sát, kiểm tra về nguồn hàng sản xuất, nhập khẩu, phân phối.

Lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ kiểm tra về hàm lượng formaldehyde và các amine thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm trong các sản phẩm dệt may nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trên thị trường vì đây là những chất độc hại có thể gây ung thư cho người sử dụng nếu vượt quá liều lượng cho phép.