Vụ xe tải mất lái lao vào nhà dân: Trong đó có 4 trẻ em, nhỏ tuổi nhất sinh năm 2023

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 12/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 21+700 trên đường tỉnh 543D qua xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chiếc xe tải BKS 37C-537.0x chở lá dong bất ngờ mất lái, đâm vào nhà dân do tài xế V.V.H (sinh năm 1982, trú ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, tài xế xe tải bị thương. Trong số những nạn nhân tử vong có 4 em nhỏ.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Tài xế xe tải bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định lái xe không có nồng độ cồn và ma túy. Chiếc xe tải cũng đã được kiểm định cách đây 2 tháng.

Sáng nay 13/1, liên quan đến vụ tai nạn, các nạn nhân tử vong được xác định gồm 2 người phụ nữ là mẹ chồng và con dâu cùng 4 trẻ em dưới 12 tuổi.

Trong đó, 5 nạn nhân được xác định tử vong tại hiện trường gồm: Và Thiêm Phúc (sinh năm 2018), Và Xuân Đếnh (sinh năm 2016), Vừ Y Dở (sinh năm 2005), Và Y Mài (sinh năm 2014), Và Y Du (sinh năm 2023). Nạn nhân Lê Thị Khiêm (sinh năm 1985) bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Cũng trong sáng nay, ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An tới hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân, trao hỗ trợ ban đầu cho các gia đình với số tiền là 5 triệu đồng/nạn nhân. Phía Công an tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân, huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 15 triệu đồng/nạn nhân.