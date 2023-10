Westlife bổ sung thêm một đêm diễn phục vụ khán giả Việt, mua vé thế nào?

HHT - "The Boy and The Heron" (Cậu Bé và Chim Diệc) của đạo diễn Hayao Miyazaki gây chú ý khi công bố poster và dàn diễn viên lồng tiếng cực khủng tại thị trường Hollywood.

HHT - Loạt ảnh still cut nhá hàng cho tập 9 của "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) mới được nhà đài công bố, hé lộ sự xuất hiện của cameo (diễn viên khách mời) Kim So Yeon. "Dì Trinh" trông như có màn tái ngộ với "chồng cũ" Ha Yoon Chul (Penthouse) - nay đã là CEO công ty giải trí.