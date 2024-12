When The Phone Rings bất ngờ hoãn chiếu, fan lo sợ vì chưa rõ lịch quay lại

HHT - Đúng lịch, tuần này sẽ có 2 tập 5 và 6 của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông). Nhưng chiều 6/12, MBC lại "quay xe" khi chỉ còn vài tiếng nữa là phim lên sóng khi tuyên bố hoãn chiếu cả 2 tập này.

Sáng 6/12, các kênh của MBC vẫn đăng bản xem trước (preview) của tập 5 When The Phone Rings như bình thường, thậm chí còn thông báo sẽ chiếu sớm 10 phút. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, MBC bất ngờ đăng bài cho biết lịch chiếu ngày 6 và 7/12 của When The Phone Rings sẽ bị hoãn vì một chương trình tin tức đặc biệt.

Nhà đài không thông báo rõ sẽ chiếu bù 2 tập này vào lúc nào, nhưng kiểm tra trên nền tảng Netflix thì lịch chiếu tập 5 và 6 đang hiển thị là vào ngày 13 và 14/12.

Tuy nhiên, các fan lo rằng lịch hiển thị của Netflix cũng không chắc chắn. Bởi trước đó, MBC đã thông báo sẽ không chiếu vào ngày 14/12 và 20/12 mà sẽ nhường sóng cho các chương trình đặc biệt khác.

Ngày 14/12, MBC sẽ phát bộ phim tài liệu đặc biệt kỷ niệm Han Kang trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nobel Văn học. Ngày 20/12, MBC sẽ chiếu một bản tóm tắt từ tập 1 tới tập 7 của When The Phone Rings.

Với lịch hoãn trước, người hâm mộ suy đoán có thể nhà đài cần thời gian để hậu kỳ vì phim được quay cuốn chiếu và mới đóng máy vào ngày 30/11.

Nhưng với lần báo hoãn này, fan tin rằng nhà đài đang giúp When The Phone Rings "lánh biến" vì hiện Hàn Quốc đang trong giai đoạn nhạy cảm. Nội dung, cách xây dựng nhân vật của phim có thể không phù hợp chiếu ở thời điểm này.

Người hâm mộ toàn cầu đều tiếc nuối khi bị "gãy nhịp" vì When The Phone Rings càng chiếu càng đầy cú tình tiết hấp dẫn. Việc hoãn chiếu có thể làm "giảm nhiệt" của phim. Nhưng dù chờ đợi lâu hay chóng, các fan chỉ mong When The Phone Rings sẽ không bị bỏ ngỏ, mà vẫn được chiếu đầy đủ 12 tập.