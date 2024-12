When The Phone Rings: Biên kịch cao tay khi chỉnh sửa một chi tiết nhỏ ở teaser tập 5

HHT - Chỉ là một chi tiết rất nhỏ xuất hiện trong teaser tập 5 thôi nhưng khán giả đều công nhận diễn biến của phim "When The Phone Rings" hợp lý hơn truyện tranh gốc rất nhiều.

Cũng như nhiều phim chuyển thể từ webtoon khác, kịch bản When The Phone Rings được biên kịch chỉnh sửa ít nhiều cho phù hợp với phim hơn, diễn biến hợp lý dễ hiểu hơn miễn sao mạch truyện chính không thay đổi. Khi xem teaser giới thiệu tập 5, khán giả đã phát hiện có một chi tiết khác biệt hẳn so với truyện, nhưng nhờ thế lại giúp phim hay hơn.

Qua hai tập 3 và 4, tổng tài Baek Sa Eon bắt đầu ngờ ngợ vợ mình chỉ giả câm, có thể nói chuyện được bình thường. Tuy nhiên, Sa Eon không hề căn vặn Hee Joo về điều này mà giấu kín nghi ngờ của mình. Trong webtoon, Sa Eon đã có hành động tình cảm với Hee Joo để ép cô phải lên tiếng. Nhưng trên phim, tình huống khiến Hee Joo cất ra lời nói lại rất khác.

Trong teaser giới thiệu tập 5, có đoạn Hee Joo đang ngồi ở quán cà phê, dường như đang dùng điện thoại của tên bắt cóc để gọi cho chồng. Khi Sa Eon vừa mải nghe điện thoại vừa băng qua đường, một chiếc ô tô lao nhanh đến phía anh. Thấy vậy, Hee Joo đã chạy về phía chồng, vừa chạy vừa gọi tên Sa Eon. Khỏi phải nói Sa Eon bàng hoàng sững sờ thế nào khi nghe thấy Hee Joo nói chuyện, và câu đầu tiên lại là gọi tên mình.

Cùng là một tình huống để nữ chính phát ra tiếng nói trước mặt nam chính, không còn giả câm nhưng cách xử lý của biên kịch phim When The Phone Ringsđược khen hơn. Bởi nó kịch tính hồi hộp hơn, cũng hợp lý hơn khi từ đầu phim đến giờ Sa Eon luôn tôn trọng Hee Joo, không bao giờ ép cô làm điều gì. Việc Hee Joo tự nguyện gọi tên Sa Eon cũng là cột mốc cho thấy tình cảm của hai người đã tiến lên một bước mới.