When The Phone Rings nổi bằng thực lực, trước chiếu không bọt sóng nay lập kỷ lục

HHT - Rating của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) có thể chỉ mức trung bình khá ở Hàn Quốc, nhưng độ thảo luận trong nước và sức hút tại quốc tế lại ngày càng khủng, thậm chí tổng lượt xem tuần còn vượt xa "Queen Of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt).

When The Phone Rings được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, do Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính, lên sóng trên đài MBC. Bộ phim nhận được sự quan tâm nhất định của khán giả Hàn trước khi lên sóng vì 2 diễn viên chính đều là cái tên quen thuộc.

Tuy nhiên, độ phủ sóng của When The Phone Rings không lớn, thậm chí là "không bọt sóng" ở quốc tế do lượng fan nước ngoài của diễn viên không quá cao. Đây chỉ là bộ phim được Netflix "thầu chiếu", không phải series gốc nên nền tảng này cũng không quảng bá quá rầm rộ.

Giới thiệu ban đầu về nội dung của When The Phone Rings không quá hấp dẫn, đều là những tình tiết đã cũ của dòng phim tình cảm lãng mạn: Hợp đồng hôn nhân, lợi ích gia tộc, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã.

Cơn sốt hiện tại của When The Phone Rings có thể nói là "tự lực cánh sinh", vượt ngoài kỳ vọng. Cốt truyện không mới nhưng tình tiết đầy hấp dẫn nhờ những cú twist bất ngờ, những chi tiết nhỏ được làm chỉn chu, thay đổi hợp lý hơn nguyên tác. "Phản ứng hóa học" của cặp đôi chính bùng nổ và diễn xuất của Yoo Yeon Seok là điểm sáng lớn nhất tạo nên mê lực cho phim. Trên mạng xã hội, những câu thoại, video do fan toàn cầu edit về "tổng tài" - phát ngôn viên Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) thu về hàng triệu lượt xem.

Ở tuần chiếu thứ 2, When The Phone Rings leo lên Top 2 xu hướng phim toàn cầu (thể loại Không tiếng Anh) của Netflix. Lượt xem tuần (tính từ 25/11 - 1/12) đạt khoảng 6,6 triệu lượt xem, chỉ thua hạng nhất 100.000 lượt, gấp đôi hạng 3. Thành tích này vượt xa cả những gì Queen Of Tears - bộ phim Hàn gây sốt toàn cầu vào đầu năm nay khi Queen Of Tears ghi nhận lượt xem trong tuần cao nhất là 4,8 triệu (ở tuần thứ 7 phát sóng).

When The Phone Rings cũng là K-drama đầu tiên không phải series gốc của Netflix vượt 6 triệu lượt xem/ tuần. Với 2 tập mới của tuần thứ 3, dự đoán When The Phone Rings sẽ thiết lập nên thành tích mới.