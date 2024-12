When The Phone Rings tập 6: Hee Joo rơi xuống vách núi, Sa Eon hoảng loạn đi tìm

HHT - "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) tập 6 sẽ có nhiều bước ngoặt. Hee Joo gặp lại Hong In Ah. Ở cạnh Baek Sa Eon ngày càng ân cần, dịu dàng hơn, Hee Joo sẽ rung động thế nào?