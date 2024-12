When The Phone Rings: Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin nâng tầm mô-típ cũ, sến nhưng sang

HHT - "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) không sở hữu kịch bản "bay trần, tung trời" nhưng vẫn gây sốt toàn cầu. Yếu tố chính nằm ở sự chỉn chu của đoàn phim và sự cộng hưởng của dàn diễn viên. Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ, diễn xuất chắc tay giữ chân khán giả.

Cải biên tinh tế, thêm yếu tố gây tò mò

Ngay từ đầu, When The Phone Rings không phải bộ phim được nhiều khán giả quan tâm hay kỳ vọng. Phim được dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên đăng trên Kakao Page. Nội dung cơ bản đi theo mô-típ đã quá quen của dòng phim tình cảm: Thanh mai trúc mã, hôn nhân hợp đồng, liên hôn lợi ích gia tộc, yêu thầm, nam chính ngoài lạnh trong nóng, nữ chính ngây thơ, mong manh...

Nguyên tác của When The Phone Rings cũng chứa không ít yếu tố "ba xu" nhưng cho tới hiện tại, đoàn phim đang làm rất tốt trong việc cải biên kịch bản, biến những chi tiết nhạy cảm trở nên nhân văn, hợp lý, tinh tế hơn. Điển hình như đoạn Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) muốn "check var" nốt ruồi trên đùi của Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) sau khi nhận bức hình "khiêu khích" của số 406. Trong tiểu thuyết, anh xé đồ của cô, nhưng ở bản truyền hình, anh cố kéo váy của cô lên rồi khựng lại và lập tức xin lỗi vợ khi thấy cô sợ hãi.

Biên kịch đã thêm một nhân vật mới toanh cho When The Phone Rings truyền hình - nam phụ Ji Sang Woo, để người xem có đọc cặn kẽ nguyên tác cũng phải tò mò chờ đợi từng tập phim. Vì tới tập 8, anh vẫn là "túi mù" khiến khán giả không biết là chính hay tà, rằng anh sẽ có tác động ra sao tới mối quan hệ hay kế hoạch của Baek Sa Eon.

Plot twist nối nhau, chỉn chu từng chi tiết bé tí

Nhịp đi các tập gần đây đang chậm lại. Nhưng nhìn chung, xuyên suốt 8 tập đã chiếu, When The Phone Rings vẫn đầy những plot twist khiến khán giả "sảng hồn", đẩy cảm xúc và thôi thúc người xem chờ tập sau. Đầu tiên là đoạn Hee Joo đang bị câm thì bật tiếng đe dọa chồng qua số điện thoại của "kẻ bắt cóc 406" ở cuối tập 1, sau đó là sự xuất hiện của trợ thủ kẻ bắt cóc, mập mờ quá khứ của 2 Baek Sa Eon...

When The Phone Rings có nội dung cũ, nhưng không sơ sài vì từng chi tiết nhỏ đều được đoàn phim làm tỉ mỉ. Đó là những món đồ Hee Joo sử dụng đều cao cấp hơn của Sa Eon để khán giả thấy "Baek sĩ" đã yêu chiều cô cỡ nào dù 3 năm tỏ ra lạnh nhạt: Điện thoại đời mới nhất, xe bạc tỷ, cả tủ đồ hiệu, phòng ngủ master... trong khi bản thân sử dụng phiên bản thấp hơn, phòng ngủ nhỏ hơn. Đó là chiếc váy bị sứt chỉ được quay cận như thể hiện sự tự ti của Hee Joo vào việc bản thân chỉ là cái bóng của In Ah, dựa dẫm gia thế nhà họ Hong.

Ở tập 1, Baek Sa Eon chạy lên xuống các tầng lầu để tìm cho ra số 406 nên khi chuyển cảnh về sau sẽ thấy mồ hôi trên mặt anh. Mỗi tập, cứ chiếu tới màn hình hộp thư của Sa Eon, Hee Joo, khán giả sẽ thấy những đoạn chat trước của cặp đôi tương ứng nội dung phim trước đó. Còn nhiều chi tiết khác và cả những điều đang bí mật ở 4 tập cuối.

Tổng tài, tiểu kiều thê hợp sức "phá chiêu"

Một trong những điều góp công lớn vào thành công của When The Phone Rings đó là góc quay đẹp, tôn lên nhan sắc, thần thái của diễn viên và đặc biệt là diễn xuất của dàn cast. Baek Sa Eon có thiết lập nhân vật phổ biến nhưng không dễ diễn, bởi chỉ cần xử lý không tinh tế, vai diễn này sẽ trở nên cứng nhắc, thô lỗ hoặc quá cường điệu.

Yoo Yeon Seok làm tốt tới từng ánh mắt đến ngôn ngữ hình thể, đài từ. Anh thể hiện một Baek Sa Eon "gia trưởng mới lo được cho em" khéo léo, trong sự cứng rắn có dịu dàng, tinh tế, khi hoảng sợ, lắng lo cho vợ nhưng vẫn toát lên vẻ bình tĩnh. Thoại của Baek Sa Eon chỉ "đọc thô" sẽ rất sến, nhưng Yoo Yeon Seok đã biến thành "sến sang" nhờ đài từ và biểu cảm tốt.

Chae Soo Bin tạo nên "phản ứng hóa học" bùng nổ khi ở cạnh Yeon Seok. Cô đem tới cho Hee Joo vẻ đẹp mong manh, yếu ớt như thỏ trắng, đúng chuẩn hình tượng "bạch thỏ", "tiểu kiều thê" trong tưởng tượng của fan ngôn tình. Diễn xuất của Soo Bin có thể khiến một bộ phận khán giả chưa hài lòng vì cho rằng còn khá đơ, nhất là ánh mắt. Nhưng nhìn chung, cô thể hiện tròn vai ở những đoạn Hee Joo gặp nạn như rơi xuống núi, sợ hãi vì tưởng người phá cửa là tên bắt cóc, vẻ ngoài yếu mền nhưng rắn rỏi đúng lúc...

Phim vẫn đang duy trì phong độ tốt khi càng về sau càng khiến khán giả mong chờ. Tính tới ngày 23/12, When The Phone Rings lọt Top 10 thịnh hành của Netflix ở 60 quốc gia, trong đó đứng hạng 1 ở 9 nước. Phim xếp hạng 4 ở bảng toàn cầu (phim không nói tiếng Anh) và hạng 6 trên bảng TV Shows toàn cầu của Netflix.