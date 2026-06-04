Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Will mở dịch vụ "chữa lành", 14 Casper gây chú ý tại ký túc xá ATVNCG 2026

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Những hình ảnh đầu tiên từ ký túc xá Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa được hé lộ, mang đến nhiều khoảnh khắc đời thường của dàn Anh tài. Chuyện Will mở dịch vụ "chữa lành" cho "Nụi" Đại Nghĩa và góc nghiêng của 14 Casper lập tức nhận được nhiều tương tác.

Sau nhiều ngày chờ đợi, những hình ảnh đầu tiên tại ký túc xá Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã chính thức được hé lộ. Không khí sinh hoạt của các Anh tài lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng Gai Con.

Một trong những chi tiết được chú ý là hình ảnh nhiều Anh tài cùng đắp mặt nạ chăm sóc da. Từ phòng sinh hoạt chung đến các góc nghỉ ngơi, đâu đâu cũng xuất hiện những chiếc mặt nạ dưỡng da, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp tại nhà chung.

1000121390.jpg
Những chiếc mặt nạ "biết nói".

Trong "không khí skincare" đó, Will bất ngờ trở thành "ông chủ" dịch vụ chữa lành của ký túc xá khi trực tiếp chăm sóc da cho "Nụi" Nghĩa. Khoảnh khắc này thu hút sự chú ý của khán giả.

1000121389.jpg
Triết lý "trẻ mãi không già" của Will.
screenshot-2026-06-04-082237.png
Trên trần gian này không ai bằng "Nụi" Nghĩa.

Bên cạnh câu chuyện của Will, 14 Casper cũng là gương mặt nhận được nhiều lượt tương tác. Nam nghệ sĩ xuất hiện trong đoạn trò chuyện cùng đàn anh khi thấy Will thực hiện quy trình chăm sóc da với nhiều sản phẩm khác nhau.

14c.jpg
Sống mũi "thẳng băng" của 14 Casper gây sốt MXH.

Trước lời nhận xét "nhiều bước quá anh" của đàn em, Will chia sẻ kinh nghiệm rằng khi tần suất xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, việc trang điểm hay chăm sóc da kỹ lưỡng sẽ trở thành một phần quen thuộc trong công việc hằng ngày. Đáng chú ý, biểu cảm liên tục gật đầu cùng góc nghiêng của "cậu bé hướng nội" trong cuộc trò chuyện này đang được nhiều khán giả chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội.

Những hình ảnh đời thường tại ký túc xá đang mang đến cho khán giả thêm góc nhìn về cuộc sống phía sau sân khấu của dàn Anh tài. Đây là những cập nhật thú vị trước khi các hoạt động chính thức của chương trình diễn ra.

ft1482.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#Will #chữa lành #ký túc xá #Anh Tài #14 Casper #skincare #đời thường

Xem thêm

Cùng chuyên mục