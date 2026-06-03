CONGB làm gì mà "Hẻm con" xúc động ngày ghi hình Live Stage 1 Tinh Hà Say Hi?

HHTO - CONGB đến sớm nhất trong ngày ghi hình vòng Live Stage 1 của Tinh Hà "Say Hi", khiến các "Hẻm con" xúc động khi mang theo một món đồ.

Sáng 3/6, nhiều Anh trai đã bắt đầu hành trình tham gia ghi hình cho vòng đầu tiên (Live Stage 1) của Tinh Hà "Say Hi". Ngay từ sớm, những hình ảnh của "Anh trai" CONGB đã khiến cho fan của chương trình, đặc biệt là các "Hẻm con", vừa phấn khích, vừa sụt sùi xúc động bởi một chi tiết liên quan đến Team Hẻm - Hermosa - Best performance của mùa Anh Trai "Say Hi" 2025.

Người hâm mộ có mặt từ sớm trước địa điểm ghi hình Tinh Hà "Say Hi" để đón CONGB "khai giảng khoá mới". Nguồn: @imyour.nlinh

Trả lời một bài đăng Threads của fan trong sáng 3/6, CONGB đã đăng tải hình ảnh chiếc mặt dây chuyền hình mảnh ghép, có in chữ "Công". Dựa vào trang phục và bối cảnh bức ảnh, fan dễ dàng nhận ra bức ảnh được chụp ngay trên xe khi CONGB di chuyển tới địa điểm ghi hình. Chỉ một hành động này đến từ nam ca sĩ đã khiến cộng đồng "Hẻm con" vui mừng và xúc động. Bởi lẽ, đây là một trong 5 mảnh ghép dây chuyền được fan dành tặng cho 5 thành viên của Hermosa.

CONGB đăng ảnh mang mặt dây chuyền team Hẻm theo ghi hình Tinh Hà "Say Hi".

Đáng nói hơn, CONGB đã đăng hình ảnh này dưới phần bình luận bài đăng của bạn Hẻm con tặng quà vào tháng 12 năm ngoái. Trước đó, Mason Nguyễn và buitruonglinh từng khoe nhận được món quà này trên sóng livestream cá nhân, còn Sơn.K đeo sợi dây chuyền này khi ghi hình chương trình Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ.

buitruonglinh và Mason Nguyễn có món quà tương tự CONGB, được người hâm mộ tặng để kỷ niệm team Hẻm.

Sơn.K cũng đeo dây chuyền này khi ghi hình chương trình Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ.

Trong hành trình Tinh Hà "Say Hi" lần này, CONGB có sự đồng hành của hai thành viên nhà Hẻm, đó là Sơn.K và buitruonglinh. Các "Hẻm con" tiếc nuối khi hai "mẩu" còn lại của Hermosa cũng là 2 rapper trong nhóm - Mason Nguyễn và TEZ không tham gia. Vì thế việc CONGB mang theo mặt dây chuyền ý nghĩa này trong ngày "khai giảng khoá mới" khiến fan đặc biệt xúc động.

Ba thành viên team Hẻm tái hợp ở Tinh Hà "Say Hi".

Trước đó, quá trình ghi hình vòng gặp mặt của Tinh Hà "Say Hi" được cho là đã hoàn thành vào giữa tháng 5. MC Trấn Thành cùng các Anh trai được bắt gặp di chuyển đi - về tại địa điểm ghi hình quen thuộc của các chương trình thuộc Vũ trụ "Say Hi".

Đến đầu tháng 6, thông tin về quá trình ghi hình vòng Live Stage 1 xuất hiện trên mạng xã hội, các FC rục rịch chuẩn bị để cổ vũ tinh thần dàn Anh trai. Hiện tại ngoài CONGB, nhiều Anh trai khác như Cody Nam Võ, HURRYKNG, Dang Hong Hai, Captain Boy và cả mỹ nam ngoại quốc IVAN đã lần lượt xuất hiện, khiến địa điểm ghi hình trở nên "nóng ngàn độ".

Cody Nam Võ xuất hiện trong sự đón chào của người hâm mộ. Nguồn: @camerurudesu

HURRYKNG mặc đồ đơn giản đi ghi hình Tinh Hà "Say Hi". Nguồn: @rinnajj._

Dang Hong Hai dễ thương chào khán giả tại địa điểm ghi hình. Nguồn: @nha.rang.tao.noi.dung

IVAN được người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình. Nguồn: @itsng_hana

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