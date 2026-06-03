Tinh Hà “Say Hi” ghi hình Live Stage 1, fan săn bộ card No.1 của các Anh trai

HHTO - Trưa 3/6, các Anh Trai đã lần lượt có mặt tại trường quay để ghi hình live stage đầu tiên của Tinh Hà “Say Hi”. Bộ card No.1 của các Anh Trai được bán ngay tại địa điểm ghi hình, trong đó card CONGB đã nhanh chóng "cháy hàng".

Song song với buổi ghi hình bên trong trường quay, bầu không khí bên ngoài cũng náo nhiệt không kém khi nhà sản xuất chính thức mở bán những sản phẩm thương mại (merch) đầu tiên của chương trình. Người hâm mộ hào hứng xếp hàng từ sớm để trở thành những khán giả đầu tiên sở hữu bộ card bo góc của dàn Anh Trai trong hành trình mới tại Tinh Hà “Say Hi”.

Bộ card No.1 của Tinh Hà "Say Hi" được bán trong ngày ghi hình Live Stage 1 ngay tại địa điểm ghi hình.

Không chỉ sôi động tại khu vực trường quay, các bài đăng tìm mua, trao đổi ảnh bo góc cũng nhanh chóng xuất hiện và lên xu hướng Threads. Trong số đó, tấm card "phát ra âm thanh" "grrr" của CONGB được ghi nhận đã nhanh chóng "cháy hàng". Các UNICONG miệt mài đăng bài tìm kiếm hoặc đề nghị trao đổi để sở hữu tấm card này. Ê-kíp của nam nghệ sĩ cũng hài hước nhận xét rằng, tạo hình lần này của CONGB trông giống như một chú hổ đáng yêu đang gầm gừ, chi tiết càng khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú và tích cực săn tìm hơn.

Card CONGB nhanh chóng "cháy hàng". Nguồn: @congb.verse_

Bên cạnh đó, loạt merchandise chính thức của Tinh Hà “Say Hi” cũng được hé lộ. Ngoài photocard, các sản phẩm như áo thun, khăn bandana, nón hay dây đeo thẻ nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ thiết kế đồng bộ với nhận diện mới của chương trình. Tại các hội nhóm mua bán merchandise, nhiều bài đăng khoe "chiến lợi phẩm", trao đổi card và tìm kiếm sản phẩm liên tục xuất hiện.

Bộ sản phẩm merch của Tinh Hà "Say Hi" nhận về nhiều lời khen. Nguồn: @doocheon.1710.

Có thể thấy, sức nóng của ngày “khai giảng” Tinh Hà “Say Hi” đang tăng nhiệt trên mạng xã hội. Cộng đồng người hâm mộ liên tục gửi những lời chúc và kỳ vọng tới các Anh Trai trước hành trình mới. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự mong chờ đối với buổi ghi hình hoạt động Reality sẽ diễn ra vào ngày 5/6.

Trong lúc đó, netizen cũng bắt đầu đồn đoán về đội hình Livestage 1 của Tinh Hà “Say Hi”. Nhiều ý kiến cho rằng, những Anh trai xuất hiện cùng nhau trên các bài đăng công bố có thể thuộc cùng một đội. Theo giả thuyết đang được lan truyền, 24 anh trai sẽ được chia thành 2 Liên quân, mỗi Liên quân gồm 3 đội nhỏ, tạo thành tổng cộng 6 đội cho sân khấu đầu tiên.

Nhiều tin đồn cho rằng những Anh Trai xuất hiện cùng nhau trên các poster đã công bố có thể sẽ thuộc cùng một đội.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho rằng Ban tổ chức sẽ không dễ dàng để lộ thông tin quan trọng như vậy, đặc biệt khi chương trình chỉ mới thực hiện buổi ghi hình Live Stage đầu tiên trong ngày hôm nay.