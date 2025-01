XO, Kitty 2 gợi nhớ Những Chàng Trai Năm Ấy, hé lộ “manh mối” kết thúc

HHT - Mặc dù tình yêu tuổi teen của Kitty trong “XO, Kitty 2” khó có thể nói là tam giác - thực tế phải gọi nó là tứ giác, lục giác… nhưng cặp đôi cuối cùng được cho là đã “chốt đơn”. Bằng chứng là một số điểm tương đồng với “Những Chàng Trai Năm Ấy”.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Gợi nhớ “Những Chàng Trai Năm Ấy”

Loạt phim XO, Kitty là phần phim ngoại truyện được phát triển từ To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy). Nhân vật chính của XO, Kitty không còn là Lara Jean, mà là em gái út của Lara - Kitty Song Covey (Anna Cathcart). Trong câu chuyện của riêng mình, Kitty không còn là “bà mai” cho chuyện tình của chị gái mà cô đã bay sang tận Hàn Quốc để tìm tình yêu cho chính mình.

Trong XO, Kitty 2, chuyện tình tuổi teen của Kitty còn “hỗn loạn” hơn cả mùa 1, không thể gọi là “tam giác” tình yêu mà phải là tứ giác, lục giác. Có thể tóm tắt như sau: Kitty thấy mình vẫn rung động trước Yuri (Gia Kim), Kitty thử hẹn hò với một cô gái khác, Kitty đã từ chối lời tỏ tình của Min Ho (Lee Sang Heon), Kitty bỗng thấy mình rung động trước Min Ho…

Sơ đồ tình cảm của Kitty có thể phức tạp ở đầu phim, nhưng xuyên suốt sự phát triển của mùa 2 cũng như cách nó kết thúc, có thể thấy cặp đôi cuối cùng đã được quyết định - hoặc đông đảo fan tin như thế. Nhiều khoảnh khắc trong XO, Kitty 2 gợi nhớ đến các cảnh “kinh điển” của cặp đôi Lara Jean - Peter Kavinsky trong To All The Boys I’ve Loved Before khiến nhiều fan tin rằng Min Ho và Kitty của XO, Kitty là “định mệnh” của nhau.

Giả vờ té xỉu trên đường chạy

Cảnh trên đường chạy là một trong những cảnh nổi tiếng của To All The Boys I’ve Loved Before. Lara Jean đã có một ngày hoàn toàn bình thường, cho đến khi Peter Kavinsky đến chạy bộ cùng và… lịch sự từ chối tình cảm của cô. Đó là lúc Lara tá hỏa nhận ra bức thư tình cô viết cho Peter từ thời nảo thời nao không biết vì sao đã được gửi đến anh. Trong cơn hoảng loạn, Lara Jean ngất xỉu, Peter lo lắng rồi đỡ cô dậy.

Cảnh trên đường chạy của XO, Kitty không "kịch tính" bằng, thậm chí còn hài hước rất “Min Ho và Kitty”. Để “câu giờ” đợi cậu bạn thân Q đến tham gia kịp cuộc thi chạy, Kitty giả vờ té xỉu - nhưng Min Ho không biết điều đó. Đang ngồi ở hàng ghế khán giả, Min Ho liền hốt hoảng bật dậy và chạy đến xem Kitty có ổn không. Ánh mắt của Min Ho ngập tràn lo lắng, cho đến khi Kitty hé mắt ra và đuổi cậu đi.

Bồn tắm nước nóng

Trong chuyến đi trượt tuyết ở trường, Lara Jean đã đến tìm Peter Kavinsky ở bồn tắm nước nóng. Khoảnh khắc này đánh dấu mối quan hệ giữa Lara và Peter bước sang một trang mới trong Những Chàng Trai Năm Ấy. Sau nhiều tháng hẹn hò giả, cuối cùng Lara cũng có đủ can đảm để thành thật với Peter về tình cảm của mình.

Ở XO, Kitty 2, Kitty đã cùng bạn bè đến một căn nhà của gia đình Min Ho trượt tuyết và nghỉ lễ. Chuyến đi này là một “thảm họa” với Kitty khi bức thư tình Kitty viết cho Yuri không hiểu bằng cách nào bị phát tán, khiến Yuri và bạn gái cãi nhau, cuối cùng tất cả đều giận Kitty. Khi Kitty thấy mọi thứ như sụp đổ, cô trốn vào bồn tắm nước nóng, để “co rúm lại rồi ngủm”. Giữa lúc đó, chỉ có Min Ho lo lắng đi tìm Kitty và động viên cô như một người bạn.

Sự “công nhận” của Peter Kavinsky

Trong XO, Kitty 2, “anh rể” Peter Kavinsky (Noah Centineo) đến thăm Kitty khi anh sang Hàn Quốc tham gia một giải đấu. Khi cả hai đến một cửa hàng mua quà tặng cho Lara Jean, họ chạm mặt Min Ho cũng đang ở đó. Tuy là lần đầu gặp nhau nhưng Min Ho “biết” Peter bởi cậu đã nghe Kitty kể quá nhiều.

Sau khi Min Ho rời khỏi cửa hàng, Peter cho rằng Min Ho vẫn thích Kitty, bởi Min Ho gọi Kitty là “Covey”, Min Ho nhớ mọi thứ mà Kitty từng nói dù cậu giả vờ khó chịu bởi Kitty nói quá nhiều. Đây là một gợi nhớ thú vị về cách Peter đối xử với Lara trong Những Chàng Trai Năm Ấy, khi Peter nhớ cả vị sữa chua yêu thích của Lara và lái xe quanh thị trấn để tìm nó cho cô. Thêm nữa, cuộc gặp này như một sự ngầm xác nhận Peter "chèo thuyền" Kitty - Min Ho, cũng giống như Kitty luôn là "thuyền trưởng" ủng hộ Lara Jean - Peter Kavinsky.

Mặc dù các fan tin rằng “thuyền” Kitty và Min Ho đã trở thành “chiến hạm” sau kết thúc của XO, Kitty 2, nhưng câu trả lời chính xác phải đợi mùa 3 lên sóng. Hiện tại, Netflix vẫn chưa thông báo kế hoạch cho mùa 3.

XO, Kitty 2 gồm có 8 tập, đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.