Xoài Non - Xemesis: Tình yêu lệch tuổi gây bàn tán, cách chia tay được khen văn minh

HHT - Không còn là tin đồn, Xoài Non và Xemesis chính thức "đường ai nấy đi" sau 4 năm về chung nhà. Chuyện tình "lệch tuổi" tưởng chừng như câu chuyện cổ tích nay lại kết thúc khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau hơn 1 tháng vướng nghi vấn hôn nhân rạn nứt, Xoài Non và Xemesis chiều 16/6 đều cùng đăng tải dòng trạng thái xác nhận hai vợ chồng ly hôn sau thời gian dài chung sống.

"Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Và tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em thật đẹp" - Xoài Non chia sẻ.

Cùng với đó, trên trang cá nhân, Xemesis gửi gắm đến vợ cũ: "Chúc em những điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong 6 năm qua và tất cả những gì em đã hy sinh trong suốt thời gian chúng ta bên nhau, thật đáng tiếc nhưng khoảng thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Mong em sẽ đạt được tất cả những gì em mong muốn trong cuộc sống và luôn mỉm cười như em vẫn luôn làm".

Sau hai bài đăng, đông đảo bạn bè, người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời an ủi đến cặp đôi. Bên dưới phần bình luận, Xoài Non cũng gửi đến người cũ biểu cảm "thương thương" cùng trái tim như lời cảm ơn sau cuối.

Xoài Non và Xemesis đã có hơn 6 năm bên nhau tính từ lúc quen biết, hẹn hò đến khi chính thức về chung một nhà. Năm 2018, Xoài Non và Xemesis có duyên gặp gỡ tại một sự kiện về game. Sau lần chạm mặt "định mệnh", cặp đôi đã giữ cho nhau những ấn tượng riêng và bắt đầu liên lạc, trở thân thiết hơn. Một năm sau, Xemesis khiến dân tình dậy sóng khi đăng tấm hình chụp chung cùng Xoài Non, ngầm "đánh dấu chủ quyền".

Trước sự chênh lệch về tuổi tác lẫn vấn đề môn đăng hộ đối, chuyện tình của cả hai nhận về nhiều bàn tán. Dẫu vậy, vào năm 2020 khi Xoài Non vừa tròn 18 tuổi, Xemesis đã chính thức "rước nàng về dinh" bằng một siêu đám cưới trước sự chúc phúc của hai bên gia đình. Cô dâu lúc bấy giờ trở thành tâm điểm chú ý khi khoác lên mình bộ váy đính kim cương trị giá 28 tỷ đồng, cho đến giờ vẫn giữ kỷ lục là bộ váy cưới đắt đỏ nhất showbiz Việt.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nhà Xoài Non từ đó luôn thu hút sự quan tâm của dân mạng. Hotgirl sinh năm 2002 tích cực chăm lo sự nghiệp để không bị gắn mác "sống bám nhà chồng". Bên cạnh công việc mẫu ảnh, cô lấn sân làm diễn viên, xuất hiện trên gameshow. Về phía Xemesis, song song với công việc livestream, anh còn cùng vợ đầu tư kinh doanh quán ăn, nhà hàng.

Tuy nhiên, dù có cuộc sống sung túc song Xoài Non từng giãi bày cô mong muốn sớm có một đứa con nhưng vẫn chưa thể. Bẵng đi một thời gian, đầu tháng 5/2024, các "thám tử mạng" bắt đầu "soi" ra đôi vợ chồng trẻ có dấu hiện rạn nứt. Netizen phát hiện Xemesis không còn theo dõi các tài khoản mạng xã hội của bà xã. Sau đó, cư dân mạng còn nhận ra trong những lần livestream, Xoài Non luôn trong tâm trạng mệt mỏi, thiếu tập trung và dường như cô đã chuyển ra sống ở một căn hộ chung cư. Tại dịp khai trương quán ăn mới của Xemesis, hai vợ chồng không còn xuất hiện cùng nhau như trước.

Đỉnh điểm là trong một lần trò chuyện cùng hội bạn thân, PewPew vô tình "mách nước" cho Xemesis "bạn thiếu một vòng tay ấm áp, phải nhanh chóng tìm". Thêm vào đó, một số nhân vật có sức ảnh hưởng còn đưa ra nhiều lời bàn luận về tình trạng hôn nhân của cặp đôi. Dẫu vậy, Xemesis thỉnh thoảng "chữa cháy" bằng những bình luận khẳng định gia đình vẫn êm ấm, cũng như phủ nhận việc "Xoài Non nhận 20 tỷ thỏa thuận ly hôn" như dân mạng đồn đoán.

Trước khi thông tin hôn nhân tan vỡ được người trong cuộc xác nhận, cư dân mạng còn "bán tính bán nghi" cho rằng Xoài Non đang dùng chuyện tình cảm để tạo sự chú ý cho MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng phát hành ngày 13/6 do cô đóng chính. Tuy nhiên đến ngày 16/6, Xoài Non và streamer Xemesis đã chính thức tuyên bố "không còn là của nhau".