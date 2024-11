Yeji ITZY “thất vọng” khi không được gọi thử vai trong "Bí Kíp Luyện Rồng"

HHT - Mới đây, Yeji (ITZY) đã khiến các fan cười ngả nghiêng khi bộc lộ sự “thất vọng” của mình vì bộ phim “How To Train Your Dragon” phiên bản live-action đã không gọi cô đến thử vai.

Vừa qua, dự án chuyển thể phim hoạt hình How To Train Your Dragon (Bí Kíp Luyện Rồng) sang phiên bản live-action (phim do người thật đóng) đã tung ra teaser trailer. Từ đó, khán giả đã có những cái nhìn đầu tiên về bộ phim và nhận thấy bản live-action đang bám rất sát bản gốc hoạt hình. Điều này tạo ra những ý kiến trái chiều, người hài lòng vì bản live-action không chệch hướng với bản gốc, nhưng cũng có người thất vọng vì sự “sao chép và dán” này khiến bộ phim không có gì mới mẻ.

Mới đây, Yeji (ITZY) đã có một cuộc trò chuyện với fan về chủ đề How To Train Your Dragon. Các fan hỏi Yeji đã xem qua bản live-action của How To Train Your Dragon chưa, ý chỉ teaser trailer, và cô nàng ngạc nhiên hỏi lại “Ồ, phim đã ra mắt rồi hả?”. Yeji nói tiếp: “Thế mà họ không gọi cho mình thử vai. Mình có một chút thất vọng đó.”

Chia sẻ của Yeji khiến các fan cười ồ và hiểu ngay trò đùa của cô nàng. Từ trước đến nay, nhiều fan đã nhận xét rằng Yeji trông giống với nhân vật nàng rồng Light Fury - “bạn gái” của chú rồng Răng Sún Toothless. Nhân vật này xuất hiện trong phần 3 của loạt phim mang tên How To Train Your Dragon: The Hidden World.

Các fan so sánh gương mặt độc đáo của Yeji với nàng rồng Light Fury và nhận thấy có nhiều điểm tương đồng như đều rất xinh đẹp, mạnh mẽ, sắc sảo, tươi vui... Họ còn thử cho Light Fury mặc trang phục và để các kiểu tóc của Yeji. Chính Yeji cũng biết về điều mà các fan đang bàn tán: “Lần đầu tiên khi nghe về điều đó, tôi không muốn thừa nhận nhưng càng nhìn vào gương, tôi càng thấy sự giống nhau.”

Từ đó, ở một số sự kiện giao lưu ký tặng, các fan cũng thường tặng Yeji một số món quà có liên quan đến Light Fury và cô nàng luôn thích thú khi nhận chúng.

Sau khi Yeji bộc lộ “nỗi thất vọng” vì không được gọi thử vai cho How To Train Your Dragon phiên bản live-action, các fan cũng hùa theo đùa cùng cô nàng.

Một số bình luận của netizen:

“Thật đáng tiếc, cô ấy sẽ là một diễn viên hoàn hảo.”

“Ôi, cô gái của tui thật vui tính.”

“Lẽ ra bộ phận casting phải gọi cho Yeji!”

“Không cho Yeji thử vai là một sai lầm của họ!”

“Yeji sẽ luôn là Light Fury xinh đẹp trong trái tim chúng ta.”

“Yeji ơi, Light Fury xuất hiện ở phần 3 của phim lận! Đến lúc đó chắc chắn họ sẽ gọi cho chị! Họ phải gọi!!!”

“Light Fury không xuất hiện trong phần đầu của phim, nên vẫn còn hy vọng!”