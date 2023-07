Yoona SNSD và Junho 2PM hẹn hò trước cả khi thành đôi trong "King The Land"?

HHT - Một trang tin Hàn tiết lộ Yoona (SNSD) và Junho (2PM) đã hẹn hò trước khi đồng ý đóng chính cho "King The Land". Công ty hai bên đưa ra phản hồi ra sao mà làm fan mừng hụt?

Sáng 3/7, trang The PROOF đưa tin bộ đôi Yoona (SNSD) và Junho (2PM) đang hẹn hò. Không chỉ vậy, trang tin này cho biết một nguồn tin là người trong giới tiết lộ cả hai đã phát triển thành mối quan hệ người yêu trước khi quay King The Land, và đây cũng là lý do thúc đẩy cả hai nhận lời tham gia dự án.

Mối quan hệ thân thiết lâu năm của cả Yoona và Junho khiến người hâm mộ đôi bên "đứng ngồi không yên", mong chờ tin tức là sự thật. 2PM và SNSD đều là những "idol khủng long" của K-Pop thế hệ thứ 2 và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Từ lần hợp tác trong CF (quảng cáo) Caribbean Bay huyền thoại, cả hai nhóm đã trở thành những người bạn thân thiết lâu năm trong K-Biz.

Năm 2021, Junho và Yoona gây bão mạng trong sân khấu Señorita vì phản ứng hóa học "over hợp". Thành đôi trong King The Land với câu chuyện tình ngọt ngào giữa thiếu gia tài phiệt Gu Won (Junho) và cô nhân viên Cheon Sa Rang (Yoona), cặp đôi một lần nữa khiến khán giả xuýt xoa vì kết hợp ngọt ngào.

Trả lời về nghi vấn hẹn hò, hiện công ty chủ quản của cả hai là SM và JYP đồng quan điểm: "Yoona và Junho đều là bạn bè thân thiết, tin đồn hẹn hò là sai sự thật". Người hâm mộ được phen mừng hụt, nhưng vẫn giữ trí "đẩy thuyền" cho bộ đôi trai tài gái sắc này.