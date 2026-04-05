10 nhân vật phụ Disney nổi hơn cả dàn chính: Từ anh lười Zootopia đến thằn lằn Hoppers

Trong thế giới phim hoạt hình Disney, đôi khi chính những nhân vật phụ, tưởng chừng không có vai trò gì nhiều lại vô tình "giật spotlight" những cái tên chính nhờ sự duyên dáng của mình. Sau đây là những nhân vật phụ lừng danh, trở thành biểu tượng hoặc tạo nên làn sóng yêu thích mạnh mẽ trên mang xã hội.

Chú lười Flash trong Zootopia

Trong Zootopia, thỏ Judy và cáo Nick là hai nhân vật chính nhưng yếu tố gây sốt ban đầu lại thuộc về Flash - chú lười làm việc chậm rì rì tại sở cảnh sát. Với giọng nói kéo dài, cử chỉ ì ạch, Flash trở thành meme trên mạng xã hội thời gian dài. Đến cuối phim, khoảnh khắc anh chàng tăng tốc lái xe còn khiến khán giả bất ngờ và thích thú, thậm chí nhiều lần khiến cặp đôi chính bị lu mờ.

Olaf trong Frozen

Kể từ khi xuất hiện, người tuyết Olaf nhanh chóng trở thành ngôi sao của Frozen. Trong khi Anna và Elsa có nhiều mâu thuẫn, Olaf mang đến tiếng cười vô tư với câu thoại kinh điển "Có những người đáng để taa tan chảy vì họ". Chú người tuyết còn góp phần giúp gắn kết hai chị em và chạm đến trái tim khán giả. Gần đây, hình tượng Olaf còn được tận dụng làm mô hình robot AI tại khu vui chơi Disneyland.

Edna Mode trong The Incredibles

Chỉ xuất hiện vài phân đoạn ngắn trong The Incredibles, nhà thiết kế trang phục siêu anh hùng Edna Mode đã trở thành điểm nhấn khó quên. Với tính cách mạnh mẽ, hài hước theo kiểu châm biếm, Edna khiến ngay cả Mr. Incredible cũng phải e dè. Cô mang đến những thiết kế trang phục siêu đỉnh, phù hợp với từng thành viên gia đình siêu nhân và nổi tiếng với châm ngôn "không có áo choàng" (No capes).

Hades trong Hercules

Là phản diện của Hercules, Hades lại được yêu thích nhờ sự quyến rũ, hài hước và năng lượng bùng nổ. Với giọng nói nhanh cùng biểu cảm phóng đại, Hades biến âm phủ thành nơi đầy kịch tính nhưng không kém phần hài hước. Thậm chí, nhiều người xem thú nhận họ cổ vũ cho Hades nhiều hơn cả Hercules, một điều khá hiếm hoi với phim Disney vào thập niên trước.

Chuột Rhino trong Bolt

Phim hoạt hình Bolt đưa khán giả làm quen với nhóm thú cưng đi tìm những cuộc phiêu lưu mới. Trong đó, chú chuột hamster cuồng nhiệt trong quả bóng trong suốt tên Rhino ghi điểm nhờ nét cuốn hút rất riêng. Chú ta là fan số một của chú chó Bolt với khẩu hiệu "Tuyệt cà là vời!" (Super awesome!), cùng tinh thần lạc quan to lớn trong thân hình nhỏ bé.

Dante trong Coco

Dante, một chú chó không lông Mexico có vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng mang tấm lòng trung thành, đã cùng cậu bé Miguel vượt qua nhiều cửa ải tại Thế giới Người chết của Coco. Với cái lưỡi luôn thè ra và biểu cảm lạ kỳ, Dante trở thành biểu tượng của tình bạn chân thành, được khán giả yêu thương vô điều kiện.

Sebastian trong Nàng Tiên Cá

Chú cua quản gia Sebastian của Nàng Tiên Cá là một trong những nhân vật phụ mang tính biểu tượng của Disney. Ngoài vai trò quản thúc Ariel, ông còn là một nhạc trưởng tài ba, từng chiến thắng giải Oscar với màn trình diễn bài hát Under the Sea của mình. Nhờ đó, đôi lúc Sebastian trở thành điểm sáng được người xem chú ý thay vì câu chuyện tình của nàng tiên cá bé nhỏ cùng hoàng tử đất liền.

Bing Bong trong Inside Out

Bing Bong là người bạn tưởng tượng hình voi kẹo bông của Riley, cũng là nhân vật mang đến khoảnh khắc cảm động nhất Inside Out. Ban đầu đóng vai trò là ký ức vui vẻ một thời ở lãnh địa Lãng quên, Bing Bong đã cao cả hy sinh bản thân để cứu Niềm vui, chấp nhận tan biến mãi mãi khi Riley lớn lên. Khung cảnh Bing Bong dần tan vào hư vô với câu trăng trối cuối cùng "Đưa cô bé đến Mặt Trăng thay tôi nhé?" khiến ai nấy phải rơi nước mắt.

Ngựa Maximus trong Tangled

Tangled mang đến cho người xem bộ sưu tập nhân vật độc đáo, đáng nhớ, trong đó có cả Maximus - chú ngựa "cảnh vệ" nghiêm khắc nhưng cũng hài hước. Với biểu cảm đa dạng, Maximus được yêu mến khi có sự chuyển biến từ kẻ thù thành bạn thân của Flynn Rider. Chú ta từng được khen là "con ngựa hài hước nhất lịch sử điện ảnh", và đang rất được mong đợi sẽ tỏa sáng trong bản phim "người đóng" của Disney sắp tới.

Thằn lằn trong Hoppers

Mới đây nhất, phim Hoppers - Cú Nhảy Kỳ Diệu đã giới thiệu đến khán giả một loạt nhân vật thú dễ thương, độc đáo. Song, hình ảnh chú thằn lằn Tom màu xanh lá với biểu cảm hài hước trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội. Là nhân vật phụ "không màng sự đời", Tom có đóng góp không nhỏ vào hành trình giải cứu muôn loài của cô bé Mabel (trong hình hài hải ly). Thậm chí giờ đây, thằn lằn Tom còn trở thành một biểu tượng nhãn dán thú vị của giới trẻ khắp thế giới.