Reply 2006: Taylor Swift - Hannah Montana ra mắt, Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu

HHTO - Thời điểm 20 năm trước, Việt Nam và thế giới có nhiều trào lưu giải trí ấn tượng, là mốc khai sinh nhiều tác phẩm phim, âm nhạc và những ngôi sao bùng nổ mạng xã hội.

Nếu đầu năm từng rầm rộ trào lưu "2016 là 2026 mới", thì hiện tại nhiều cư dân mạng đang thử lùi về hẳn 10 năm nữa. Vào năm 2006, thế giới lúc này vẫn chưa bùng nổ về mạng xã hội như hiện nay, và nhu cầu giải trí vẫn còn gắn nhiều với màn hình tivi. Vậy vào năm 2006, đã có những sự kiện, sản phẩm giải trí nào diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới khiến khán giả đặc biệt quan tâm?

Hannah Montana ra mắt

Năm 2006 là thời điểm tập đầu tiên của Hannah Montana lên sóng kênh truyền hình Disney. Bộ phim hài thiếu niên khai thác câu chuyện "một con người, hai cuộc đời" của cô nàng tuổi teen tên Miley Stewart, khi cô giấu thân phận thật của mình sau hình tượng ngôi sao đình đám Hannah Montana. Chỉ có gia đình và hai người bạn thân Emily - Oliver biết sự thật, Miley trải qua nhiều chuyện dở khóc dở cười và dần trưởng thành hơn, dù là với cương vị thần tượng giới trẻ hay một nữ sinh bình thường.

Vừa qua, Hannah Montana đã có chương trình kỷ niệm 20 năm đặc biệt, chào đón nữ diễn viên - ca sĩ Miley Cyrus trở lại với vai trò sao nữ tóc vàng một lần nữa. Ngoài ra, cô cũng có những chia sẻ thú vị về khoảng thời gian dưới mái nhà Disney, gặp gỡ những đồng nghiệp cũ và khiến người xem không khỏi hoài niệm.

Taylor Swift ra mắt bài hát đầu tiên

Dù ký kết với hãng thu âm Sony từ năm 2004 nhưng phải đến năm 2006, Taylor Swift mới chính thức ra mắt thông qua ca khúc Tim McGraw, từ đó dần định hình danh xưng "công chúa nhạc đồng quê" của làng nhạc Âu Mỹ.

Đồng thời, album đầu tay mang tên chính mình của nữ ca sĩ cũng phát hành trong năm này, ghi dấu nhiều thành tích bùng nổ như bám trụ 157 tuần trên bảng xếp hạng Billboard 200, hay giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên sở hữu album đầu tay đạt chứng nhận bạch kim do chính mình tham gia sáng tác.

Death Note chính thức lên sóng

Sau thành công của bản truyện tranh, Death Note chính thức có phiên bản anime vào năm 2006, chiếu trên kênh Nippon TV của Nhật Bản vào mỗi tối thứ Tư hằng tuần. Hành trình làm "phản anh hùng" của nam chính Light Yagami thông qua cuốn sổ tử thần gây sốt với khán giả toàn thế giới, cho đến nay vẫn là một trong những thước phim hoạt hình đấu trí, trinh thám đỉnh cao bậc nhất.

Trailer của Harry Potter 5 được trình làng

Năm 2006 còn là khi Harry Potter Và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng - phần 5 trong loạt phim điện ảnh về thế giới phép thuật của J.K.Rowling "thả xích" trailer đầu tiên. Sự trở lại này thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả toàn cầu sau cái kết gây sốt của phần 4 Chiếc Cốc Lửa trước đó, đánh dấu màn hồi sinh chính thức của phản diện Voldemort.

Sau 20 năm và ở thời điểm hiện tại, Harry Potter đã có bản truyền hình và vừa công bố teaser cho tập đầu tiên, với nhan đề "Harry Potter và Hòn đá Phù Thủy". Với dàn diễn viên mới thể hiện bộ ba Harry - Ron - Hermione và các nhân vật kinh điển khác, khán giả mang kỳ vọng được một lần nữa sống lại cảm giác hoài niệm về một trong những thương hiệu văn hóa đại chúng nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 đã trở thành điểm sáng trong năm 2006 khi tìm ra ngôi vị cao nhất xứng đáng và cho đến nay vẫn được khán giả quan tâm. Danh hiệu Hoa hậu thuộc về Mai Phương Thúy - người đẹp sinh năm 1988 tại Hà Nội - cũng là người đẹp có chiều cao "khủng" nhất trong dàn thí sinh đăng quang ở cuộc thi này.

Về sau, cô đại diện nước nhà tham dự Hoa hậu Thế giới và lọt vào vòng Bán kết. Thành tích này của Mai Phương Thúy từng giúp Việt Nam tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng của trang Globalbeauties.

Loạt phim Việt Nam gây sốt

Năm 2006 cũng mang đến làn sóng phim truyền hình Việt đình đám, trong đó tiêu biểu có các dự án như Ngũ Quái Sài Gòn, Tuyết Nhiệt Đới và nhất là Mùi Ngò Gai. Lần đầu tiên một bộ phim đánh dấu màn bắt tay giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mang đến một dự án gốc về cô gái tên Vy phấn đấu thoát khỏi tuổi thơ nghèo khó.

Còn ở mặt điện ảnh, Áo Lụa Hà Đông có thể được xem là bộ phim nhận được sự yêu thích nhiều nhất bởi giới chuyên môn lẫn khán giả. Dự án đã "càn quét" 5 giải Cánh Diều, trong đó có giải cao nhất Cánh Diều Vàng và thắng luôn giải bình chọn tại LHP Quốc tế Busan.