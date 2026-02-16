12 chòm sao bước sang năm mới thuận lợi hơn khi thực hiện điều này vào Giao thừa

HHTO - Không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa cũ và mới, giao thừa còn là “điểm neo tinh thần” giúp mỗi chòm sao định hình lại mục tiêu, cảm xúc và nhịp sống cho cả năm phía trước.

Bạch Dương

Với nguồn năng lượng luôn sôi nổi, Bạch Dương thường bước vào năm mới bằng sự hào hứng. Tuy nhiên, thay vì đặt quá nhiều tham vọng, chòm sao này nên dành khoảnh khắc giao thừa để viết ra ba mục tiêu cụ thể và khả thi nhất. Giao thừa của Bạch Dương nên bắt đầu bằng sự quyết đoán có tính toán.

Kim Ngưu

Kim Ngưu hợp với sự ổn định, vì vậy giao thừa là lúc thích hợp để dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp lại phòng ốc như một cách “reset” năng lượng. Hành động đơn giản này giúp cung hoàng đạo này bước vào năm mới với tâm thế gọn gàng và thực tế hơn. Với Kim Ngưu, giao thừa nên là sự chuẩn bị thầm lặng nhưng chắc chắn.

Song Tử

Khoảnh khắc giao thừa là dịp để Song Tử tận dụng thế mạnh giao tiếp. Thay vì lướt mạng xã hội, chòm sao này nên trực tiếp gọi hoặc nhắn tin cho một người bạn lâu ngày chưa liên lạc. Những kết nối cũ đôi khi mở ra cơ hội mới cho công việc và học tập. Năm mới của bạn có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện chân thành.

Cự Giải

Với Cự Giải, giao thừa không nên ở nơi quá ồn ào. Sự hiện diện bên gia đình hoặc người thân mang lại cảm giác an toàn trước khi bước vào chu kỳ mới. Bạn nên dành vài phút tự nhìn lại hành trình năm cũ, đặc biệt về công việc và học tập, để xác định điều cần thay đổi. Giao thừa của Cự Giải nên là một điểm tựa, không phải sân khấu.

Sư Tử

Sư Tử nên bước vào giao thừa với hình ảnh tự tin, chỉn chu. Chòm sao này phù hợp với việc đặt ra một lời cam kết rõ ràng liên quan đến sự nghiệp hoặc mục tiêu cá nhân. Khi biết cân bằng giữa cái tôi và trách nhiệm, Sư Tử sẽ khởi động năm mới đúng vị thế.

Xử Nữ

Xử Nữ không hợp với sự ngẫu hứng. Giao thừa là lúc cung này nên mở sổ tay và viết ra kế hoạch cụ thể cho ba tháng đầu năm. Việc chia nhỏ mục tiêu giúp giảm áp lực dài hạn. Trong học tập, phương pháp rõ ràng sẽ mang lại kết quả bền vững.

Thiên Bình

Thiên Bình nên dùng giao thừa để chủ động làm hòa hoặc kết thúc một hiểu lầm còn tồn đọng. Sự cân bằng nội tâm sẽ giúp bạn nhẹ nhàng bước vào năm mới. Trong công việc, đây là lúc xác định lại mối quan hệ hợp tác quan trọng.

Bọ Cạp

Bọ Cạp phù hợp với việc dành vài phút tĩnh lặng trong giao thừa để xác định một điều nên buông bỏ - có thể là thói quen, suy nghĩ tiêu cực hoặc một mục tiêu không còn phù hợp. Khi biết chọn lọc, Bọ Cạp sẽ bước vào năm mới với tâm thế mạnh mẽ hơn.

Nhân Mã

Nhân Mã nên bắt đầu năm mới bằng một danh sách trải nghiệm thay vì chỉ đặt mục tiêu thành tích. Điều này giúp duy trì động lực dài hạn. Trong công việc, sự chủ động tìm cơ hội sẽ tạo khác biệt. Giao thừa của Nhân Mã nên mang màu sắc khám phá nhưng có kiểm soát.

Ma Kết

Ma Kết hợp với sự chuẩn bị kỹ càng. Giao thừa là lúc thích hợp để bạn xem lại ngân sách năm mới và xác định các mốc quan trọng trong sự nghiệp. Tình cảm duy trì bằng sự ổn định và trách nhiệm. Khi nền tảng chắc chắn, Ma Kết không cần phải ồn ào vẫn tiến xa.

Bảo Bình

Bảo Bình nên dùng khoảnh khắc chuyển giao để ghi lại một ý tưởng độc đáo mà bạn ấp ủ. Đây có thể là dự án cá nhân hoặc thay đổi trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cần đi kèm kế hoạch khả thi. Giao thừa của Bảo Bình không cần ồn ào, chỉ cần rõ định hướng.

Song Ngư

Song Ngư nên bắt đầu năm mới bằng vài phút thiền hoặc suy ngẫm trong yên tĩnh. Điều này giúp bạn tách khỏi cảm xúc hỗn độn và xác định điều thật sự quan trọng. Trong công việc, cần đặt mục tiêu thực tế hơn thay vì chờ cảm hứng. Một khởi đầu bình tĩnh sẽ giúp Song Ngư đi đường dài vững chắc hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo