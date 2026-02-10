Tarot tuần này: Kim Ngưu cẩn thận sức khỏe, Xử Nữ “ngập” trong tình yêu thương

HHTO - Thông điệp từ những lá bài Tarot và bài trà sẽ hé lộ các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Hãy cùng khám phá xem cung nào đang nhận lời nhắc cần thể hiện sức mạnh bản thân, cung nào đang được tín hiệu tình yêu gọi tên nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này nên hành động thật chậm rãi, cẩn thận và từ tốn. Vốn có những chuyện có thể đang không được suôn sẻ, vì vậy đôi khi có "quá cố" cũng chưa chắc giải quyết được tình huống, mà bạn cũng có thể vì vậy mà mệt mỏi. Trong quãng thời gian này Bạch Dương cũng không nên làm gì mạo hiểm, đánh đố hoặc thử vận may.

Về tiền bạc, Bạch Dương nên suy nghĩ kỹ trước khi chi tiêu. Giai đoạn này có thể Bạch Dương sẽ nhận được một sự giúp đỡ, một lời bênh vực từ một đối tượng mà Bạch Dương không ngờ tới.

Kim Ngưu

Kim Ngưu tuần này được khuyên nên mạnh dạn thử làm một điều gì đó trông có vẻ mạo hiểm. Thử giải quyết vấn đề bằng một cách mà Kim Ngưu từng không dám làm, không dám thử trước đây. Tất nhiên với sự cẩn thận của Kim Ngưu, những chuyện xảy ra trong tuần này dường như là chuyện đã ước chừng, dự định từ trước, chỉ còn thiếu bước hành động mà thôi.

Ai đó có thể khiến Kim Ngưu làm điều mà bản thân không muốn, không thích, có thể gây ra tâm trạng khó chịu. Ngoài ra, Kim Ngưu nên lưu ý nhiều hơn đến sức khỏe. Cẩn thận các bệnh về truyền nhiễm, hô hấp, cúm mùa hoặc thay đổi tâm trạng.

Song Tử

Vào khoảng thời gian đầu tuần, mọi việc với Song Tử dường như đều rất trôi chảy và thuận lợi. Song Tử có nhiều nguồn cảm hứng, tinh thần và năng lượng. Những cánh cửa thành công, con đường cơ hội,... dường như đang trải ra trước mắt và chỉ chờ Song Tử đến.

Khoảng từ giữa tuần trở đi, Song Tử có thể lại cảm thấy mọi thứ bế tắc, bản thân thì lại mắc kẹt trong một tình huống, vấn đề hoặc rắc rối với một điều gì đó. Lời khuyên dành cho Song Tử là thay vì đặt những mục tiêu hoặc lao đi về phía trước thì nên quay lại với những ưu tiên thiết thực, cơ bản nhất trong cuộc sống.

Cự Giải

Cự Giải tuần này có thể có tâm trạng lao dốc, đôi khi cảm thấy vô cùng chán nản, có thể thấy mất niềm tin vào cuộc sống hoặc vào bản thân mình. Cự Giải đang lạc lối trong mớ bòng bong của suy nghĩ và việc gỡ rối dường như nằm quá sức mình của Cự Giải. Hoặc, một vấn đề nào đó khiến Cự Giải cảm thấy thất vọng và buồn và suy nghĩ xa xôi rất lâu.

Tuy nhiên, sau đó, vẫn còn những cuộc hẹn hò, lễ hội, tiệc tùng,... đem lại cho Cự Giải sự giải phóng tâm trạng, mang lại niềm vui cho Cự Giải.

Sư Tử

Sư Tử đang nhận được một sự hối thúc để nhanh chóng giải quyết vấn đề mà Sư Tử đang vướng vào, cần thoát ra khỏi tình trạng chán nản hoặc dở dang, đổ vỡ của hiện tại. Sư Tử có thể chỉ muốn nằm yên, tránh xa vấn đề này không muốn đối mặt nhưng sự thật là những rối ren ở trong lòng cũng không vì thế mà lắng xuống.

Tuần này Sư Tử nên dùng trực giác của mình để nhìn người, nhìn việc. “Mắt nhìn người” của Sư Tử sẽ rất nhạy bén và chuẩn xác trong thời gian này, hãy tin tưởng ở bản thân.

Xử Nữ

Xử Nữ đang có những tin vui trong những tuần sát Tết. Sự sum vầy của gia đình, hoặc một tin vui, niềm vui trong đời sống cá nhân khiến Xử Nữ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Về tài chính, tuần này Xử Nữ có một giai đoạn ổn định, có dư dả. Hoặc ít ra là đây không phải là vấn đề khiến Xử Nữ lo nghĩ. Với một số Xử Nữ, giai đoạn này bạn nhận ra rằng tiền bạc không quan trọng bằng việc gia đình yêu thương nhau, hạnh phúc ấm êm. Thông tin thêm là một người bạn ở phương xa nào đó đang nhớ đến Xử Nữ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo